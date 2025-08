Pallamano, un portoghese alla corte dell’Albatro

Un portoghese alla corte di Mateo Garralda. In blu arancio nuovo rinforzo. Si tratta di Nuno Santos, 33 anni, ala destra, in arrivo dal Riihimäki Coks, squadra del massimo campionato finlandese dove ha giocato le ultime tre stagioni partecipando anche alla coppa EHF.

Nei due anni precedenti esperienza nel campionato slovacco con la maglia del Tatran Prešov dove è arrivato dal SC Horta, team della Andebol 1 portoghese. Le prime parole di Nuno Santos, che vestirà ancora il suo numero 3, sono per i tifosi della Teamnetwork Albatro.





“Vorrei dire ai tifosi di Siracusa che darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. – afferma deciso – Mi trasferisco in Italia per lottare per i titoli. Niente di meno di questo obiettivo. Grazie alla società per la fiducia – conclude il portoghese nato a Lisbona – Darò il massimo per questi colori.”

La squadra continua, intanto, la preparazione alla Palestra Acradina “Pino Corso” alternando esercizi fisici e sedute di tecnica e tattica.