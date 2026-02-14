Pallamano, vince la Teamnetwork Albatro, ma che fatica

Vince la Teamnetwork Albatro, ma che fatica. I siracusani battono il Brixen per 34 a 32 al termine di una partita equilibrata e giocata sul filo del gol per tutti i 60 minuti.
I biancoverdi iniziano bene e guidano fino al 16’ del primo tempo. Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva dalla mano di Angiolini. Poi è ancora pareggio nonostante il sette di Garralda riesca ad andare fino al +3.
Il rientro in campo non sembra cambiare nulla. I ritmi sono quelli del primo tempo con i siracusani che provano ad allungare e gli altoatesini che riescono sistematicamente a rientrare.
Il break decisivo soltanto a 8 minuti dalla fine. Prima Coutinho poi un implacabile Mamdouh che torna a casa con 13 reti personali nel carniere. Ora attenzioni puntate sul match contro Conversano, l’ultimo prima dell’impegno di Coppa Italia a Riccione.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni