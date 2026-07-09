Pallanuoto, a Siracusa le finali Scudetto Juniores A

Siracusa si appresta a ospitare un grande appuntamento, il più importante evento nazionale a livello di pallanuoto giovanile. Da sabato 11 luglio a martedì 14 luglio, infatti, la piscina “Paolo Caldarella” ospiterà la Final Eight Scudetto della categoria Juniores A di pallanuoto maschile. Le migliori otto formazioni Juniores di questa stagione si contenderanno il titolo italiano, per un totale di 22 partite e quattro giorni di grande pallanuoto, con in acqua i talenti del futuro.

La formula prevede due gironi da quattro squadre e poi la fase a eliminazione diretta. Nel gruppo A, ci saranno Ortigia 1928, Olympic Roma, Quinto e Roma Vis Nova. Nel gruppo B, invece, si affronteranno Lazio Nuoto, Posillipo, Brescia WP e Sori.

Le prime classificate di ciascun girone andranno direttamente in semifinale, le seconde e le terze si sfideranno in un turno di qualificazione per l’accesso alle semifinali.

La prima gara è prevista sabato 11 luglio alle ore 16.00 e vedrà in acqua Roma Vis Nova e Quinto. A seguire, alle ore 17.20, l’esordio dell’Ortigia contro l’Olympic Roma, quindi la cerimonia di apertura, e infine le altre due gare della prima giornata: alle ore 19.00 Lazio-Posillipo; alle ore 20.20 Brescia WP-Sori.

La seconda giornata si giocherà domenica, con questo calendario: alle ore 9.00, derby tra Olympic e Roma Vis Nova; alle ore 10.20, sfida tra Quinto e Ortigia; alle ore 11.40, Sori-Lazio; alle ore 13.00, Posillipo-Brescia. Nel pomeriggio, si disputerà la terza giornata della fase a gironi: alle ore 16.00, Olympic-Quinto; alle ore 17.20, big match tra Ortigia e Roma Vis Nova; alle ore 18.40 Sori-Posillipo; alle ore 20.00, chiude l’incontro fra Brescia WP e Lazio.

I due quarti di finale tra le due seconde e le due terze classificate, si disputeranno lunedì 13 luglio, alle ore 9.00 e alle ore 10.20. Le semifinali (sia quelle per il 5°/8° posto, sia quelle per i primi quattro posti) si giocheranno sempre lunedì, nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00. Martedì mattina, 14 luglio, sono in programma tutte le finali, con la finalissima scudetto prevista per le ore 13.00.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube dell’Ortigia (clicca qui).

La finalissima verrà trasmessa da Waterpolo Channel (clicca qui)

Otto squadre in corsa per un solo titolo, il più pregiato. Un grande evento di pallanuoto, una bellissima festa di sport da vivere in Cittadella.