Pallanuoto, altra conferma in casa Ortigia: Tankosic resta in biancoverde

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Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia un’altra conferma molto importante: l’attaccante serbo, naturalizzato georgiano, Veljko Tankosic indosserà la calottina biancoverde anche nella stagione 2026/2027.

L’attaccante classe ‘97 ha appena rinnovato ed è pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Koljanin. Arrivato a Siracusa a gennaio scorso, nei sei mesi disputati con l’Ortigia, Veljko si è subito integrato nel gruppo e ha dato un contributo importante alla crescita della squadra, portando in dote il suo talento, la sua disciplina tattica e la sua esperienza internazionale, e risultando prezioso per il raggiungimento della salvezza, grazie anche ai suoi 23 gol in campionato.

Ecco le parole con le quali Veljko Tankosic commenta la sua conferma: “Sono davvero felice di far parte dell’Ortigia anche nella prossima stagione e di poterci essere fin dall’inizio. L’anno scorso sono stato davvero contento di aver scelto questo club, la squadra mi ha accolto benissimo e mi ha fatto sentire subito parte del gruppo. Anche nella prossima stagione avremo un roster giovane, ma abbiamo talento e sono convinto che, attraverso il lavoro, potremo giocare alla grande e vivere un anno molto positivo”.

Tankosic, infine, dedica un pensiero ai sostenitori biancoverdi: “Ai tifosi dell’Ortigia auguro il meglio e spero che ci stiano vicini e ci sostengano nella prossima stagione, così come hanno fatto in quella appena trascorsa. Mi auguro che riusciremo a renderli felici”.

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Veljko di vivere una stagione positiva e di raggiungere, con addosso la nostra calottina, tutti gli obiettivi prefissati, sia a livello di squadra che personale.