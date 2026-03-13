Pallanuoto, altro crocevia salvezza per l’Ortigia: biancoverdi in trasferta contro l’Olympic Roma

Dopo le due vittorie consecutive in casa, l’Ortigia si appresta ad affrontare una trasferta importantissima in chiave salvezza. Domani pomeriggio, alle ore 16.00, alla piscina del “Foro Italico”, a Roma, i biancoverdi sfideranno la Training Academy Olympic Roma, nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A1. La squadra di Piccardo, che nelle ultime gare è apparsa in grande condizione, ha l’occasione di dare continuità a questo momento molto positivo e di guadagnare posizioni in classifica. Attualmente, infatti, l’Ortigia è penultima, a un punto di distanza dal Salerno e a due punti dal Telimar e dalla stessa Olympic Roma.

Considerato che i palermitani se la vedranno con la corazzata Recco, i biancoverdi, vincendo a Roma, salirebbero sicuramente al quartultimo posto. Per il quintultimo, servirebbe invece un passo falso del Salerno con la Florentia. Ma questi sono solo calcoli e valgono poco. Quello che conta, invece, è scendere in acqua con la stessa concentrazione e la stessa voglia ammirate nelle due partite contro De Akker e Roma Vis Nova, consapevoli che l’Olympic è un’avversaria temibile, soprattutto in casa, e che è stata capace, nel match di andata, di espugnare la “Caldarella” grazie a una buona organizzazione di gioco e a un’ottima prova difensiva. Per questa ragione, serviranno attenzione e anche una sana voglia di rivalsa. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Olympic Roma.

Alla vigilia, il portiere Domenico Ruggiero descrive la fase positiva che la squadra sta vivendo e sottolinea l’importanza del match di domani: “Stiamo attraversando un buon momento di forma, abbiamo ritrovato un po’ di fiducia e siamo riusciti a vincere quattro delle ultime sei gare. Detto questo, dobbiamo pensare partita per partita, cominciando da quella di domani con l’Olympic, che è molto importante e che dobbiamo provare a vincere per restare aggrappati al gruppo che lotta per la salvezza diretta. In palio ci sono tre punti fondamentali sia per noi che per loro, quindi sarà sicuramente un match ad alta intensità e molto tattico. Faremo del nostro meglio per portare a casa altri punti importantissimi per la salvezza”.

Il numero uno biancoverde parla poi degli avversari e di quello che l’Ortigia dovrà fare per riuscire a vincere e a riscattare la sconfitta dell’andata: “L’Olympic è una formazione ben allenata e molto organizzata, soprattutto in fase difensiva. Per tale ragione, a differenza di come fatto all’andata, noi dovremo cercare di gestire tutto il tempo a nostra disposizione in fase d’attacco, giocando con intelligenza ed evitando di subire i loro contropiedi e di regalare gol facili”.

L’attaccante serbo Veljiko Tankosic, arrivato a gennaio e già perfettamente inserito nel gruppo di Piccardo, spiega quali saranno, a suo avviso, gli aspetti che decideranno il match: “La partita di domani è fondamentale, ma a dire il vero, in questo momento, per noi ogni partita lo è. Dopo le prestazioni positive nelle ultime gare, Il nostro spirito e la nostra fiducia sono buoni, ed è con questo atteggiamento che ci stiamo avvicinando a questo match cruciale. Contro l’Olympic dovremo essere intelligenti e giocare con calma, perché la partita sarà lunga. Se riusciremo a imporre e gestire il ritmo e il tempo del gioco, avremo buone possibilità di disputare una buona gara e di portare a casa la vittoria”.