Pallanuoto, altro rinforzo per l’Ortigia: dalla Nuoto Catania arriva Federico Trimarchi

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo di un altro rinforzo per la stagione 2025/2026: si tratta di Federico Trimarchi, proveniente dalla Nuoto Catania.

Classe 2007, 184 cm di altezza per 84 kg di peso, Federico è un giovane attaccante, molto versatile, normalmente abituato ad agire in posizioni 1 e 2, ma capace di giocare anche in posizioni 4 e 5. Dopo aver iniziato a giocare con la Blue Team, a 12 anni passa alla Nuoto Catania, dove nella stagione 2020/21, ad appena 13 anni, fa il suo esordio in Serie A2, prima di passare in prestito alla Brizz Nuoto. Con la Brizz vince il campionato e conquista la promozione in Serie B, Nella stagione 2023/2024, va in prestito alla Muri Antichi, in Serie B, vincendo anche in questo caso il campionato e centrando la promozione in A2. L’anno scorso è stato inserito nel roster della Nuoto Catania, club con la quale, all’età di 16 anni, esordisce in Serie A1, campionato in cui realizza 11 gol.





Trimarchi, da qualche anno, è anche nel giro delle nazionali giovanili. Oltre ai diversi collegiali, quest’anno ha partecipato ai mondiali Under 20 di Zagabria e agli Europei di Oradea.

Ecco le prime parole di Federico Trimarchi da giocatore biancoverde: “Per me è un onore iniziare questo nuovo percorso di crescita con l’Ortigia. Sono entusiasta di entrare a far parte di un gruppo di alto livello tecnico, ricco di talenti dai quali poter imparare molto e con cui poter condividere momenti che spero siano pieni di soddisfazioni. Sento che sto vivendo un passaggio importante della mia vita sportiva e sono grato per la formazione che ho ricevuto dal mio ex club, grazie al quale ho raggiunto ottimi risultati. Saluto i tifosi dell’Ortigia e prometto di impegnarmi con la massima determinazione per crescere ulteriormente e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto a Federico e gli augura di raggiungere, con la calottina biancoverde, tutti gli obiettivi di squadra e personali.