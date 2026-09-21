Pallanuoto, amichevole internazionale e presentazione per l’Ortigia

Sport · Piscina Caldarella

In occasione di #BEACTIVE – Settimana Europea dello Sport, il Circolo Canottieri Ortigia 1928 e l’Ortigia Academy daranno vita a un pomeriggio all’insegna della pallanuoto, con uno spazio anche per il nuoto artistico, grazie alla collaborazione e alla partecipazione della Syracusa Syncro.

L’appuntamento è per venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 16.30, presso la piscina “Caldarella”, alla Cittadella dello Sport di Siracusa. Un’occasione per celebrare l’importanza dello sport, assistere a esibizioni, prove, match amichevoli e, infine, per conoscere ufficialmente le rose delle formazioni di Ortigia 1928 e Ortigia Academy, che prenderanno parte, rispettivamente, ai campionati di Serie A1 e di Serie A2.

Un pomeriggio con tante emozioni e tanti momenti di sport di alto livello, con un programma ricco che saprà conquistare e divertire gli appassionati di sport acquatici.

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Si comincia alle ore 16.30, con il derby amichevole tra l’Ortigia del nuovo tecnico Koljanin e i palermitani del Telimar, antipasto gustoso in vista del campionato di Serie A1 che prenderà il via il prossimo 3 ottobre. Contestualmente, si potrà assistere alle esibizioni delle atlete di nuoto artistico della Syracusa Syncro, da una parte, e alle gare e attività dimostrative dei giovani atleti di pallanuoto dell’Ortigia e dell’Academy.

Alle ore 18.30, si svolgerà la presentazione ufficiale delle prime squadre e degli staff tecnici dell’Ortigia 1928 e dell’Academy, quindi, alle ore 18.45, è in programma un’amichevole che coinvolgerà la prima squadra dell’Academy e gli atleti delle formazioni giovanili biancoverdi.

Un grande momento di festa e l’opportunità di stare insieme e di sedersi in tribuna per vivere le emozioni, l’allegria e la passione per lo sport e per i colori biancoverdi.

Questo, nel dettaglio, il programma del pomeriggio:

Ore 16.30:

– Amichevole C.C. Ortigia 1928 – Telimar

– Esibizione nuoto artistico e partite dimostrative di pallanuoto giovanile

Ore 18.30

– Presentazione ufficiale delle prime squadre di Ortigia 1928 e Ortigia Academy

Ore 18.45

– Gara amichevole e esibizioni Ortigia Academy A2 e giovanili biancoverdi