Pallanuoto, campionato di Serie A1: l’Ortigia ricomincia in trasferta

Dopo la sosta per la World Cup, il campionato di Serie A1 torna con due turni in appena tre giorni, tra oggi e sabato. Un doppio impegno di grande importanza, visto che la regular season si avvicina sempre di più al momento dei verdetti. L’Ortigia ricomincia in trasferta: domani pomeriggio, alle 14, nella piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), gli uomini di Piccardo affronteranno la RN Nuoto Salerno, nel match valido per la ventunesima giornata. Nella scala di importanza che, a questo punto, ogni gara riveste, quella di domani si colloca senza dubbio nel punto più alto, considerato che le due formazioni sono separate da appena tre punti (i campani sono a quota 18, i siracusani a quota 15) e in piena lotta per la salvezza o, comunque, per il miglior piazzamento nella griglia dei play-out. Piccardo ha lavorato con la squadra al completo, fatta eccezione per i nazionali Carnesecchi e Tankosic, che rientrano oggi, insistendo sia sulla condizione fisica sia sull’aspetto mentale, perché la reattività iniziale e la continuità nel gioco saranno decisivi. D’altra parte, all’andata, i biancoverdi pagarono proprio il brutto avvio e il calo improvviso nella terza frazione, che resero vano il generoso tentativo di rimonta nel quarto tempo. Era certamente un’altra Ortigia, ancora in cerca di un’identità di squadra, ma l’approccio rimane ancora una variabile pericolosa, alla quale bisogna fare attenzione. Sia domani, che sabato, quando a Siracusa arriverà il Trieste. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della RN Nuoto Salerno.

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo fa il punto sulla condizione dei suoi e sul lavoro svolto in vista di questa fondamentale sfida: “La squadra sta bene, sono tutti a disposizione, anche se Carnesecchi rientra oggi, così come Tankosic, che però ritroveremo direttamente in aeroporto. In settimana, abbiamo lavorato insieme al resto del gruppo, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica, concentrandoci in particolar modo sui contatti. Siamo pronti per questo doppio impegno ravvicinato, con due partite veramente importanti da giocare, a cominciare da quella di domani”.

Il tecnico biancoverde spiega in che modo l’Ortigia dovrà affrontare il Salerno e quali saranno gli aspetti decisivi: “Tatticamente, dobbiamo giocare sulla falsariga del match di andata, ma consapevoli del fatto che, rispetto a quella partita e a quella prestazione, bisognerà crescere a livello individuale. Dovremo commettere meno errori singoli, cercare di essere più profondi in fase di attacco e, soprattutto, non concedere ripartenze sanguinose come quelle concesse nella gara di andata. Per quello che sarà il percorso che ci attende da qui alla fine, in ogni partita dovremo avere un’attenzione massima. Dobbiamo essere più realisti del re: vogliamo inseguire gli avversari, ma al momento siamo penultimi, e quindi, per riuscire a guadagnare posizioni, dovremo vivere ogni sfida come se fosse una finale di play-out”.

A 24 ore dal match, parla anche l’universale Riccardo Torrisi, che pone l’accento sull’aspetto mentale: “Ormai siamo arrivati ad un punto cruciale del campionato e ci aspettano cinque partite fondamentali, a cominciare dalla trasferta di Salerno. Domani dovremo cercare di entrare in acqua, sin da subito, concentrati e coesi, provando a limitare i loro punti di forza e sfruttando quelle che sono le nostre qualità. Dobbiamo rimanere mentalmente sul pezzo, per cercare di ottenere più punti possibili in queste ultime cinque gare, per poi vedere dove arriveremo e, nel caso, affrontare al meglio i play-out”.

“Per arrivare preparati a questa partita – conclude Torrisi – abbiamo lavorato su diversi aspetti. In particolare, ci siamo concentrati sulla fase difensiva, dove dobbiamo cercare di essere più compatti e organizzati, soprattutto nelle transizioni. Allo stesso tempo, per quel che riguarda la fase offensiva, ci siamo allenati per trovare le soluzioni migliori per riuscire a scardinare, nel modo più efficace possibile, la loro difesa”.