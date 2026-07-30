Pallanuoto, carica verdeoro per l’Ortigia: arriva il centroboa Stellet

Sport · Nuovo acquisto

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo del quarto rinforzo per la stagione 2026/2027: si tratta del centroboa brasiliano Pedro Stellet. Classe 1996, centroboa esperto e nazionale brasiliano, Stellet è cresciuto nel Flamengo, dove ha giocato fino al 2014, tra giovanili e prima squadra, per poi trasferirsi a Berkeley, negli USA. Lì ha giocato con i Golden Bears, dal 2014 al 2017, diventandone capitano e vincendo anche il titolo nazionale NCAA nel 2016. Dopo essere tornato al Flamengo, nel 2022 è passato al Paineiras do Morumbi, club di San Paolo in cui ha giocato fino alla scorsa stagione. Con la nazionale verdeoro, ha contribuito al miglior risultato di sempre in un Campionato mondiale juniores (7° posto) nell’era moderna, ha vinto tre volte il Campionato panamericano e ha partecipato ai Campionati mondiali assoluti del 2017.

Queste le prime parole di Pedro Stellet da giocatore biancoverde: “Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia dell’Ortigia. Questo è uno dei club in cui, quando sei un bambino, sogni di giocare, quindi per me è incredibile entrare in una società con una storia e una tradizione così importanti. Sono grato per la fiducia che il club ha riposto in me e sono pronto a impegnarmi al massimo ogni singolo giorno”.

Il messaggio destinato ai supporter biancoverdi è chiaro: “I tifosi possono stare certi che darò sempre il meglio, facendo tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere tutti i nostri obiettivi per la prossima stagione. Non vedo l’ora di incontrarvi e di giocare davanti a voi. Prometto di ricambiare il vostro sostegno con passione, impegno e duro lavoro ogni volta che scenderò in acqua. Ci vediamo presto. Forza Ortigia!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto a Pedro e gli augura di realizzare tutti i suoi propositi e di raggiungere, con la nostra calottina addosso, tutti gli obiettivi di squadra e personali.