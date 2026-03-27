Pallanuoto, c’è Brescia per l’Ortigia. Piccardo: “Banco di prova in vista del finale di stagione”

Due settimane dopo l’ultima partita, coincisa con l’amara sconfitta sul campo dell’Olympic, l’Ortigia si prepara a tornare in acqua per affrontare una sfida proibitiva. Domani pomeriggio, alle ore 15.00, alla “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi ospiteranno l’AN Brescia, nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Una partita complicatissima contro una formazione di livello mondiale, ricca di nazionali, seconda in classifica e in piena lotta con il Recco per la prima posizione e, ovviamente, per lo scudetto. Contro gli uomini di Bovo, l’Ortigia ha però l’occasione di testare la propria condizione dentro una gara di livello, e dal ritmo sicuramente alto, e di continuare a crescere in vista del prossimo ciclo di impegni che la attende ad aprile, dopo la pausa per le nazionali, e che sarà decisivo per la salvezza. La squadra di Piccardo, che ha avuto due settimane per smaltire la delusione per la sconfitta di Roma e lavorare sugli errori e sulle cose ancora da migliorare, ora ha bisogno di ritrovare l’adrenalina della sfida. Una sfida sulla carta impossibile, ma sicuramente ricca di stimoli e da giocare con lo spensierato coraggio di chi sa di non aver nulla da perdere. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo spiega come si affronta una partita dal pronostico totalmente sbilanciato sull’avversario: “In queste due settimane ci siamo allenati bene, facendo anche un common training a Palermo. Stiamo cercando di lavorare su quelle che sono le nostre lacune, ad esempio sulla disciplina nel gioco, che ci è mancata a Roma, soprattutto nel primo tempo. Il Brescia è una squadra di blasone pari a quello del Recco, con un grandissimo allenatore e con giocatori importanti. Loro arrivano da una partita di coppa di alto livello contro l’Olympiakos, quindi per noi questa sfida deve essere un banco di prova per capire quanto riusciamo a resistere a certi ritmi, perché più si alzano i ritmi e più aumentano le percentuali di errore. Questo sarà sicuramente un aspetto che farà la differenza tra noi e loro e sul quale dovremo continuare a lavorare”.

Il tecnico biancoverde parla poi di quello che si aspetta dalla sua squadra sul piano dell’attenzione e della disciplina: “La disciplina tattica sarà fondamentale per questo finale di stagione. Dopo Brescia, affronteremo un ciclo di due partite in tre giorni: fuori casa contro Salerno e dentro casa contro Trieste. La disciplina e, soprattutto, il sapere cosa fare a seconda delle situazioni di gioco, cercando di fare la scelta migliore, saranno cruciali in quelle due sfide. Credo che nella seconda parte della stagione siamo cresciuti, come dimostrano i risultati e i punti fatti, ma penso anche che possiamo crescere ancora. Inoltre, bisogna credere sempre di più nel lavoro che stiamo facendo e devo dire che su questo aspetto la squadra è sempre sul pezzo”.

A un giorno dal match, parla anche l’attaccante Francesco Scordo: “Veniamo dalla partita contro l’Olympic che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché vincere ci avrebbe permesso di scalare qualche posizione in classifica. Abbiamo avuto due settimane per allenarci, assorbire la sconfitta e comprendere quali sono stati gli errori e i problemi, in modo da non farci più sorprendere nelle prossime gare. Domani ritroveremo il Brescia e affronteremo una sfida che per noi è proibitiva, ma proveremo a fare del nostro meglio e a concedere il meno possibile ai nostri avversari, cercando di mantenere una certa disciplina e la giusta mentalità per tutti e quattro i tempi”.

“Il match di domani – conclude Scordo – rappresenta un passaggio molto importante per quello che sarà il nostro futuro, perché contro una squadra così forte potremo testare la nostra capacità di resistere e di limitare gli errori. Una buona prestazione, infatti, potrebbe darci la giusta fiducia per le prossime gare, che saranno fondamentali per il nostro campionato. Pertanto, se domani saremo bravi a mantenere costante l’attenzione e la lucidità contro un avversario di altissimo livello, probabilmente riusciremo poi ad affrontare al meglio le sfide che ci attendono”.