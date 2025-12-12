Pallanuoto, domani il derby siciliano tra Ortigia e Telimar. Baksa: “una partita fondamentale”

L’ultimo atto del girone d’andata mette l’Ortigia di fronte a una sfida sentita e importante, con in palio punti fondamentali per la lotta salvezza. Domani pomeriggio, alle 15, alla piscina Comunale di Terrasini (Palermo), i biancoverdi saranno impegnati nel derby siciliano contro il Telimar, nella tredicesima e ultima giornata di andata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Una partita tra due squadre di solito abituate a lottare per altri obiettivi e che, invece, si trovano ora invischiate nella lotta per non retrocedere. La formazione palermitana, che ai nastri di partenza era considerata una delle candidate ai primi cinque posti della classifica, è incappata in otto sconfitte consecutive che le sono valse l’attuale terzultimo posto, a quota nove punti.

Cinque in più dell’Ortigia, penultima. I biancoverdi, dal canto loro, hanno bisogno assoluto di trovare una vittoria che renda giustizia (e punti) a tante buone prestazioni contro formazioni più quotate e a qualche partita sfumata per pochi dettagli contro dirette concorrenti. Il derby è sempre una gara particolare, nervosa ed emotivamente forte, e non ammette pronostici. In un derby, si sa, può succedere di tutto e l’Ortigia proverà a sfruttare quest’ultima occasione prima della lunga sosta (il campionato riprenderà a fine gennaio) per tornare nuovamente a fare punti. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Telimar (clicca qui) e sul canale Youtube Feel Rouge Tv (clicca qui).

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo fa il punto sulle condizioni dei suoi giocatori e sul lavoro svolto in vista del derby: “La squadra è al completo, nel senso che mancherà solo l’infortunato Gardijan. In questi giorni, abbiamo analizzato la gara disputata contro il Posillipo e ci siamo accorti delle tante cose buone che abbiamo fatto, ma anche degli errori che ripetiamo sempre e che dovremmo cercare di evitare. Riuscirci sarebbe già un aspetto molto importante. Evitare di commettere gli errori individuali potrebbe infatti essere una cosa sulla quale costruire una partita produttiva a Palermo”.

Il tecnico biancoverde fotografa la situazione della sua Ortigia in questa fase della stagione: “Noi stiamo vivendo un momento di difficoltà, perché abbiamo una squadra rinnovata e giovane che fa fatica a gestire e digerire dieci sconfitte di fila. Penso che proprio in questo bisogna cercare le motivazioni per crescere e affrontare al meglio la gara di domani, importantissima per il nostro campionato, e poi un girone di ritorno che sarà fondamentale. I ragazzi sanno che cosa è un derby e come va giocato. Sono loro che devono avere quell’approccio di cui parliamo sempre”.

A un giorno dal match, l’ungherese Benedek Baksa, al suo primo derby siciliano, sottolinea l’importanza della gara di domani: “Quella con il Telimar è una partita fondamentale e io sono convinto che ci faremo trovare pronti e riusciremo a tirar fuori una buona prestazione. Una vittoria in trasferta sarebbe importante per noi e ci aiuterebbe a migliorare la nostra situazione. In questo periodo ci siamo sempre detti che abbiamo bisogno di una piccola scintilla per ripartire. Prima della lunga pausa, vincere aiuterebbe tutti noi a liberare la mente e a preparare al meglio la seconda metà della stagione, nella quale dovremo dimostrare di essere molto più bravi di così. Mi piacciono molto i derby e credo che tutti noi abbiamo voglia di restituire qualcosa di positivo all’ambiente biancoverde e ai tifosi che ci stanno supportando in questi momenti difficili. Combatteremo anche per questo”.