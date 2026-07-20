Pallanuoto, dopo 4 anni si separano le strade di Carnesecchi e dell’Ortigia

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Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica ufficialmente che l’attaccante mancino Alessandro Carnesecchi, nella prossima stagione, non farà parte del roster biancoverde. Alessandro, dunque, lascia l’Ortigia dopo quattro anni, durante i quali ha vissuto tanti momenti importanti della storia del club, come il terzo posto in Serie A1, le competizioni europee e la finale di Coppa Italia. Il mancino toscano, arrivato a Siracusa quando aveva 20 anni, ha perfezionato il suo talento, crescendo stagione dopo stagione, dando un contributo importante alla squadra e conquistandosi un posto nella Nazionale assoluta di coach Campagna. Nell’ultima annata, è stato grande protagonista in campionato, con sessantotto gol realizzati nella regular season (miglior marcatore dell’Ortigia e sesto nella classifica generale di Serie A1), ai quali si aggiungono le nove reti messe a segno nei play-out.

Queste le parole con le quali Carnesecchi saluta l’Ortigia: “Quando 4 anni fa sono partito da Firenze per arrivare a Siracusa, sapevo di lasciare casa mia, i miei amici, i miei compagni e la mia vita. Ricordo di aver provato un senso di vuoto sotto i piedi, come quando ti tuffi e attendi di arrivare giù con il fiato sospeso. Dopo 4 anni trascorsi qui, posso dire con certezza che provo la stessa sensazione nell’andar via. So che lascio degli amici, dei compagni e quella che era diventata la mia normalità. Ciò significa che Siracusa e l’Ortigia, per me, sono diventate casa e di questo non posso che essere felice. È stato un vero privilegio indossare questa calottina. Saluto tutti con grande affetto. A presto!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ringrazia Alessandro per la professionalità, la qualità umana e la serietà mostrate in questi anni, durante i quali, insieme, ci siamo tolti tante soddisfazioni e abbiamo vissuto numerosi momenti importanti. A lui va il nostro miglior augurio per il suo futuro personale e professionale.