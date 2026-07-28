Pallanuoto, Enrico Tringali Capuano e l’Ortigia ancora insieme

Sport · Arriva la conferma

Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia un’altra importante conferma in vista della prossima stagione agonistica: si tratta dell’attaccante siracusano Enrico Tringali Capuano, che giocherà con la calottina biancoverde anche nella stagione 2026/2027.

Tornato a Siracusa nell’estate 2025, dopo l’anno di prestito a Bologna, Enrico è entrato stabilmente nel roster della prima squadra, disputando una stagione positiva, nel corso della quale è maturato ulteriormente. Il giovane attaccante, cresciuto nel vivaio biancoverde, ha contribuito al raggiungimento della salvezza, mettendosi a disposizione del tecnico e dei compagni e realizzando anche 8 gol in Serie A1 (oltre al rigore della vittoria nell’importante match casalingo contro la De Akker).

Ecco le parole con le quali Enrico Tringali Capuano commenta la sua conferma: “Sono molto felice di restare a far parte dell’Ortigia, la società nella quale sono cresciuto. Sono consapevole che ci aspetta un anno molto impegnativo, ma non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e conoscere i nuovi compagni e il nuovo allenatore. Attraverso il lavoro e l’impegno di tutti, cercheremo di raggiungere gli obiettivi del club per la prossima stagione. Ci vediamo in piscina!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Enrico di vivere un’altra stagione ad alto livello, durante la quale crescere ancora e raggiungere tutti gli obiettivi a livello di squadra e personale.