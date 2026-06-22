Pallanuoto, finisce un’epoca all’Ortigia: Piccardo lascia la panchina e diventa direttore sportivo

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica che il tecnico Stefano Piccardo lascia la panchina biancoverde e approda a un nuovo ruolo all’interno della nostra società. Non potendo più assicurare, per motivi familiari, una presenza costante a bordo vasca, ma mantenendo un fortissimo legame con i nostri colori, Piccardo ricoprirà il ruolo di direttore sportivo e contribuirà a costruire il roster per la nuova stagione, a partire dalla scelta del nuovo coach, dando inoltre continuità al progetto giovani iniziato qualche anno fa.

L’allenatore dell’Ortigia, dunque, dopo nove stagioni durante le quali ha portato il club a raggiungere traguardi storici e mai raggiunti prima, come il terzo posto in campionato, la finale di Coppa Italia, la qualificazione alla Champions League, due semifinali e una finale di Euro Cup (quella annullata dal Covid), oltre a due scudetti Under 20, chiude una fase che rimarrà per sempre nei cuori e nei ricordi del popolo biancoverde e della pallanuoto siciliana. Il tecnico ligure, adesso, si misurerà con un altro livello, quello della direzione sportiva, mettendo la sua esperienza e le sue conoscenze al servizio dell’Ortigia, in modo da costruire una formazione competitiva, che possa riproporre l’identità di gioco e di squadra che lo stesso allenatore ha plasmato in questi anni.

Queste le parole di Piccardo: “Termino questa mia avventura con le lacrime agli occhi per le emozioni che abbiamo vissuto insieme in questi lunghi nove anni, pieni di tante cose e di tanto lavoro. Avrò modo, nelle prossime ore, di esprimere al meglio e in modo più esteso tutte le emozioni e i ringraziamenti che sento di dover esternare. Sono contento del legame che si è creato con questa magnifica terra e con questa società, e sono contento di poter continuare a dare una mano in un’altra veste, con l’obiettivo di dare più forza e continuità al progetto del club e alle sue ambizioni”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ringrazia di cuore Stefano, tecnico di immenso valore e condottiero coraggioso che ha scolpito nella storia di questa società alcune tra le pagine più belle, dando nuovo lustro al blasone dell’Ortigia. A lui, nel suo nuovo ruolo, auguriamo di costruire, insieme al club, una squadra forte, che sappia regalare altre gioie a tutto l’ambiente biancoverde.