Pallanuoto, il nuovo mancino dell’Ortigia è il serbo Marko Radovic

Sport · Nuovo acquisto

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo rinforzo per la stagione 2026/2027: si tratta dell’attaccante serbo Marko Radovic, proveniente dalla Stella Rossa. Sarà lui, sia numericamente, sia nello scacchiere tattico, a prendere il posto di Alessandro Carnesecchi che nella giornata di ieri ha annunciato il proprio approdo alla Pro Recco.

Radovic è un classe 2001, attaccante mancino dal fisico imponente (191 cm per 106 kg) e vanta ampia esperienza sia a livello di club che internazionale. Cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa di Belgrado, è approdato in prima squadra nel 2016, a soli 15 anni, militando nella massima serie serba per otto stagioni, prima di passare all’Apollon Smirnys, in Grecia, con cui ha giocato per un solo anno. Nella scorsa stagione, è tornato a giocare con la Stella Rossa.

A livello internazionale, Marko ha rappresentato la Serbia in varie categorie delle nazionali giovanili, conquistando medaglie importanti, tra cui un oro e un argento ai mondiali Under 20, rispettivamente nel 2021 e nel 2019. Inoltre, è nel giro della Nazionale assoluta serba, con la quale ha collezionato diverse convocazioni e alcune presenze.

Queste le prime parole di Marko Radovic da giocatore biancoverde: “Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte di un grande club come l’Ortigia. Prima di arrivare qui, ho sentito solo cose positive sulla società, quindi sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i miei compagni di squadra e con lo staff tecnico. Darò sempre il 100% di me stesso e farò tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere tutti i nostri obiettivi per la prossima stagione”.

Radovic si rivolge poi ai tifosi dell’Ortigia: “Non vedo l’ora di conoscervi e giocare davanti a voi. Sarà bellissimo avere il vostro supporto: dal canto mio, prometto di dare sempre il massimo per questo club. Credo e spero di vivere insieme a voi tanti bei momenti e sono certo che sarete felici di sostenerci durante tutta la stagione. A presto!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto a Marko e gli augura di togliersi, con addosso la nostra calottina, tante soddisfazioni personali e professionali.