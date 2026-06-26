Pallanuoto, il primo rinforzo dell’Ortigia è Jakov Skijic

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo del primo rinforzo per la stagione 2026/2027: si tratta del centroboa croato Jakov Skiljic.

Centroboa moderno, fisicamente molto potente (192 cm per 115 kg), è stato scelto da Piccardo e Koljanin per aggiungere peso ai due metri e per sfruttare le sue qualità nella difesa dello spazio e della palla.

Classe 1999, Skiljic inizia la sua carriera sportiva a Zagabria, con il Medveščak, club con il quale svolge il suo percorso dalle giovanili fino alla prima squadra. Nel 2021, passa al Mladost, dove rimane per una stagione, prima di trasferirsi in Germania, al Ludwigsburg. Nel 2023, arriva la chiamata dall’Italia, dove si trasferisce per giocare con la calottina del Camogli, in quel momento appena promosso in Serie A1. L’anno successivo torna al Medveščak, dove disputa le ultime due stagioni. Jakov ha anche militato nelle nazionali giovanili croate, disputando i campionati europei Under 19, nel 2018, conquistando il quarto posto.

Queste le prime parole di Jakov Skiljic da giocatore biancoverde: “Sono davvero felice di approdare all’Ortigia! Ho sentito parlare benissimo della società, della città e dei tifosi. Sono sinceramente grato per la fiducia che il club ha riposto in me. È fantastico tornare a giocare in Italia, sono entusiasta e pronto a dare il massimo affinché l’Ortigia possa raggiungere tutti gli obiettivi nella prossima stagione”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto a Jakov e gli augura di raggiungere, con la calottina biancoverde, tutti gli obiettivi di squadra e personali.