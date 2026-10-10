Pallanuoto, l’Ortigia cade a Brescia

Sport · Serie A

Una partita senza storia quella tra Brescia e Ortigia, con i lombardi che hanno avuto la meglio, dominando sin dall’inizio e mostrando, nonostante le tante assenze, di essere di un livello ancora troppo alto rispetto alla giovane e rinnovata formazione biancoverde. Almeno questo è quello che si evince dal risultato, il solo al quale si può fare riferimento in sede di cronaca, dal momento che non è stato possibile, per chi non era presente nelle tribune del Centro Natatorio di Mompiano, assistere al match, a causa di un problema tecnico nello streaming sul canale Youtube della società bresciana. Problema che è rimasto irrisolto fino al termine dell’incontro. Un vero peccato, perché in Serie A1, permettere ai tifosi di poter vedere una partita e, soprattutto, agli addetti ai lavori di poter svolgere il proprio lavoro, è qualcosa al quale bisognerebbe prestare più cura, anche per rispetto di uno sport glorioso come la pallanuoto. Ciò detto, l’Ortigia torna a casa con una sconfitta netta ma preventivabile e ora potrà rimettersi al lavoro per correggere gli errori e migliorare, sfruttando la settimana di pausa che avrà a disposizione a seguito del rinvio del match con il Recco (che non si giocherà il 17 ottobre, ma il 2 novembre).

A fine match, è coach Hrvoje Koljanin a commentare la prestazione fornita dai suoi ragazzi oggi: “Come avevo detto alla vigilia, noi non siamo ancora al livello di un team come il Brescia. Loro sono una grande squadra, difficile da affrontare, soprattutto qui in casa loro. Noi oggi non siamo riusciti a giocare come volevamo. Come ho detto ai ragazzi, il nostro obiettivo deve essere quello di crescere di partita in partita e spero che la gara di oggi ci possa servire da insegnamento”.

Il tecnico biancoverde chiarisce in cosa, in particolare, il match di oggi potrà essere utile ai suoi giocatori: “Questa sconfitta deve farci capire che, se non abbiamo fiducia in noi stessi, se non diamo seguito alle cose che prepariamo in allenamento, non possiamo giocare a pallanuoto come quelle squadre che lo fanno ad alto livello. Dobbiamo tornare da Brescia consapevoli che bisogna credere nella nostra crescita e osare di più. Io sono convinto che la squadra possa migliorare in futuro sotto molti aspetti”.

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Koljanin, infine, pensa già al futuro e si proietta sul lavoro in vista del prossimo impegno in programma, tra due settimane, in casa della Roma Vis Nova: “Prima della gara contro il Brescia, in allenamento ci siamo focalizzati molto su come migliorare il nostro sistema di gioco sotto ogni punto di vista, e continueremo a farlo anche nelle prossime due settimane. Naturalmente ci serve tempo, perché siamo una squadra giovane e, come ho già detto nei giorni scorsi, ci saranno alti e bassi, ma noi dobbiamo sempre concentrarci sul lavoro e credere nelle nostre potenzialità e nel nostro miglioramento. Adesso abbiamo una settimana senza match nel weekend e ne approfitteremo per preparare al meglio la difficile trasferta contro la Roma Vis Nova, tra due settimane”.