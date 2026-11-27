Sport · PALLANUOTO A1

Non c’è nemmeno il tempo di tornare da Trieste che l’Ortigia deve già proiettarsi sulla prossima sfida. Domani pomeriggio, infatti, alle ore 15.00, tra le mura amiche della “Paolo Caldarella”, i biancoverdi affronteranno l’IREN Genova Quinto nel match della decima giornata del campionato di Serie A1. Una gara che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione degli uomini di Koljanin, attualmente settimi con un punto di vantaggio proprio sul Quinto. Una sfida non semplice, poiché i genovesi vengono da due vittorie consecutive e nel complesso, nelle ultime cinque partite, hanno perso solo due volte (contro Brescia e Recco) e vinto in tre occasioni.

Una formazione, quella di coach Bittarello, che sta vivendo un ottimo momento di forma e che verrà a Siracusa con l’obiettivo di realizzare il sorpasso in classifica. L’Ortigia, rientrata nel primo pomeriggio di ieri da Trieste, ha invece voglia di scrollarsi di dosso le scorie delle ultime tre partite disputate e finite con altrettante sconfitte e con qualche rimpianto. I biancoverdi vogliono tornare a vincere per allungare sulle inseguitrici e continuare a raccogliere punti utili a costruire e consolidare, passo dopo passo, il percorso verso la quota salvezza. Non c’è tempo per studiare gli avversari o pensare troppo: quello che serve è buttare il cuore oltre l’ostacolo e metterci tutto l’orgoglio e la voglia di vincere. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia (clicca qui).

Alla vigilia, coach Hrvoje Koljanin sottolinea :la difficoltà della sfida, anche in considerazione del buon momento di forma degli avversari: “Il Quinto arriva a questa partita in una situazione molto diversa dalla nostra, dato che, a differenza nostra, nell’ultimo periodo ha ottenuto diversi risultati positivi. Sarà un match impegnativo che, visto il calendario e il susseguirsi delle partite a ritmo serrato, non avremo tempo di preparare come facciamo normalmente. Non ci sarà il tempo di fare analisi approfondite e di studiare bene gli avversari, quindi ci atterremo al nostro solito approccio, al nostro consueto modo di affrontare questo tipo di gare”.

Il tecnico croato, che rifiuta qualsiasi possibile alibi legato alla stanchezza per la recente trasferta di Trieste, spiega quali sono i punti di forza del Quinto e cosa dovrà fare l’Ortigia per neutralizzarli: “Non è mia abitudine usare la questione del viaggio come scusa; la nostra squadra è giovane e piena di energia, e dobbiamo dimostrare ancora di più questa nostra qualità in acqua, anche per compensare la nostra inevitabile mancanza di esperienza. Il Quinto gioca sempre tanto in contropiede e la loro difesa è impostata proprio in maniera da agevolare questa caratteristica di gioco. Per tale ragione, dovremo essere molto pazienti, mantenere la calma e aspettare il momento giusto per colpire”.

A 24 ore dal match, l’attaccante mancino Marko Radovic parla dei tipo di gara che si attende e dello spirito con cui l’Ortigia dovrà affrontarla: “Abbiamo pochissimo tempo per recuperare, ma è così per tutte le squadre. Noi siamo fisicamente preparati per affrontare questo calendario. Domani mi aspetto una partita dura e fisicamente impegnativa contro una squadra che, ultimamente, sta giocando molto bene e ha alzato il proprio livello, conquistando molti punti. Noi dobbiamo seguire le indicazioni del mister e pensare a mettere in pratica ciò su cui lavoriamo ogni giorno in allenamento. Soprattutto, dobbiamo fare affidamento sullo spirito di squadra che è stato uno dei nostri maggiori punti di forza in questo inizio di stagione. E, cosa fondamentale, dobbiamo essere pienamente concentrati e pronti fin dal primo secondo di gara”.

“Penso che la partita contro il Quinto – continua Radovic – possa essere un’ottima occasione per interrompere la nostra serie di tre sconfitte e dare il via a una nuova serie di vittorie. Lo spero sinceramente e credo fermamente che ciò sia possibile. L’atmosfera nel gruppo è ancora ottima, siamo uniti come sempre e questo è particolarmente importante per una squadra come la nostra, con così tanti giocatori giovani. Dobbiamo rimanere compatti e continuare a sostenerci a vicenda. Non c’è spazio per la frustrazione o per il nervosismo. Ogni nuova sfida è un’altra occasione per provare a ottenere un buon risultato e, ovviamente, per fare una buona prestazione”.