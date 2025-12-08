Pallanuoto, l’Ortigia cerca la scossa contro Posillipo

Il giro di boa del campionato è ormai a un passo e l’Ortigia, reduce dalla scottante sconfitta di Napoli, si prepara per l’ultimo impegno casalingo del 2025. Domani pomeriggio, alle 15, alla “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi affronteranno il CN Posillipo, nel match della dodicesima e penultima giornata di andata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile.

Una gara non semplice per l’Ortigia, che si dovrà misurare contro la quarta forza di questo campionato, una formazione esperta e ben organizzata che punta a conquistare uno spazio nei play-off scudetto. Per i ragazzi di Piccardo, però, i primi avversari da affrontare saranno le proprie paure e quei difetti di inesperienza che sono costati vittorie e punti, generando un penultimo posto che, a due turni dalla fine del girone d’andata e dalla lunga sosta per le nazionali (dal 10 al 25 gennaio ci saranno gli Europei a Belgrado), inizia a creare qualche allarme.

Niente di irrimediabile, visto che il girone di ritorno offre possibilità di recupero, ma servirebbe una scossa, una vittoria inattesa, anche un po’ di fortuna per dare una svolta alla stagione. Posillipo è un ostacolo molto difficile da superare, ma i biancoverdi proveranno il tutto per tutto per reagire a questo momento non semplice. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, parla capitan Sebastiano Di Luciano, che racconta l’attuale stato d’animo della squadra: “In noi c’è tanta amarezza, perché eravamo andati a Napoli per fare risultato e non ci siamo riusciti. Purtroppo, in questo momento, abbiamo un problema che è essenzialmente mentale. Avremmo bisogno di un click, di qualcosa che ci possa far prendere nuovamente consapevolezza nei nostri mezzi, perché non siamo certo una squadra da quattro punti in campionato. Meritiamo di più e lo abbiamo dimostrato giocando alla pari con formazioni più forti, come ad esempio Trieste e Savona. Il fatto è che quando non abbiamo stress facciamo bene, mentre quando ci sono gli scontri diretti spesso pecchiamo di inesperienza, ci facciamo prendere dalla frenesia e a volte mostriamo anche di avere paura di vincere. Dobbiamo scrollarci di dosso tutta questa paura”.

Il capitano biancoverde parla poi degli avversari di domani: “Il Posillpo è una squadra che ha tantissimi giocatori di esperienza e qualità, infatti sta disputando un ottimo campionato. Inoltre, ha degli ottimi stranieri e un allenatore che ritengo sia tra i migliori in circolazione. Il loro punto di forza, a mio avviso, è proprio l’esperienza, la capacità di gestire determinati momenti della partita. Insomma, è una formazione davvero forte”.

Di Luciano conclude indicando l’obiettivo che l’Ortigia deve porsi rispetto a questo match: “Sembra strano dirlo adesso, ma il nostro obiettivo deve essere quello di puntare a vincere, perché, come ripeto sempre ai miei compagni di squadra, noi non abbiamo niente di meno e niente di più dei nostri avversari. Possiamo vincere con chiunque, ma anche perdere con chiunque se non ci mettiamo la giusta determinazione e la giusta voglia. In vista di questa gara, avremo poco tempo per allenarci, quindi dobbiamo ripartire dalle cose semplici, fare quelle cose che, al momento, ci sembrano più banali e che invece sono quelle che possono ridarci la necessaria fiducia. Io sono sicuro che questa squadra alla fine riuscirà a ottenere quello che vuole”.