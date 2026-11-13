Pallanuoto, l’Ortigia cerca punti e conferme contro il Telimar

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Seconda trasferta consecutiva per l’Ortigia che, dopo la vittoria ai rigori a Napoli, cerca punti e conferme ancora lontano da casa e in una sfida divenuta ormai un classico della massima serie. Domani pomeriggio, alle ore 15.00, presso la piscina del Cus, a Palermo, i biancoverdi saranno impegnati nel derby siciliano contro il Telimar, valido per la settima giornata del campionato di Serie A1. Una partita molto attesa e sempre molto sentita dai rispettivi ambienti.

Quello tra Ortigia e Telimar sarà il trentunesimo confronto in campionato, il quindicesimo in casa dei palermitani: il bilancio è nettamente a favore dei biancoverdi che, nel capoluogo siciliano, hanno perso solo tre volte. L’ultimo precedente risale a gara 2 dei play-out della scorsa stagione, con la vittoria dell’Ortigia, che conquistò la salvezza e costrinse il Telimar a giocarsi la permanenza in Serie A1 contro la RN Salerno. In generale, lo scorso anno, nelle quattro gare tra regular season e play-out (due volte a Siracusa e due volte a Palermo), i biancoverdi hanno sempre vinto. Domani, però. sarà un’altra storia, un altro capitolo di una nuova stagione.

L’Ortigia di Koljanin vive una fase molto positiva, con il quarto posto in classifica, mentre il Telimar, dopo un avvio complicato, è reduce da una bella e rigenerante vittoria a Chiavari. Difficile pertanto fare pronostici. Di sicuro sarà una gara combattuta e intensa tra due formazioni che si conoscono bene, avendo svolto insieme anche un paio di common training durante il pre-campionato. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Feel Rouge Tv (clicca qui) e sulla pagina Facebook del Telimar (clicca qui).

Coach Hrvoje Koljanin, al suo primo derby in Italia, spiega come sta vivendo la vigilia di questa sfida: “Per quanto mi riguarda, ogni partita vale tre punti, quindi, personalmente la sto vivendo solo come un’altra gara di campionato da giocare. La mia attenzione è rivolta interamente alla squadra e alla migliore preparazione possibile in vista della sfida di domani. Lo ripeto: noi ci stiamo preparando esattamente come facciamo per ogni altra partita e siamo pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo si presenterà nel corso della gara”.

Il tecnico croato poi si occupa del Telimar, che è reduce da una buona vittoria a Chiavari, nell’ultimo turno, e parla dell’approccio che i suoi ragazzi dovranno avere nell’affrontare questa partita: “Prima dell’inizio del campionato, abbiamo avuto l’opportunità di allenarci con loro, di svolgere dei common training, e siamo consapevoli che si tratta di una squadra di qualità. La Serie A1 è un campionato impegnativo e ti pone davanti a molte sfide. Sicuramente, la vittoria che hanno ottenuto a Chiavari ha dato loro un po’ di respiro e ha permesso di alleggerire la pressione sulla squadra. Pertanto, giocheranno con la voglia di vincere e di continuare su questa strada. Noi proveremo ancora una volta a mantenere un rendimento costante il più a lungo possibile, all’interno della partita, poi alla fine vedremo cosa saremo riusciti ad ottenere”.

Alla vigilia del match parla anche l’attaccante Riccardo Torrisi, che di sfide come questa ne ha già vissute: “Domani siamo attesi dal primo derby della stagione, una gara fondamentale per entrambe le squadre. Per quanto riguarda noi, vincere anche questa partita significherebbe dare continuità ai recenti risultati positivi e proseguire nel nostro percorso di crescita. Sappiamo però che ci troveremo davanti un Telimar rinfrancato dall’ultima importante vittoria esterna e affamato di punti. Credo che sarà, come sempre, un derby avvincente e combattuto fino all’ultimo secondo. Noi dovremo fare molta attenzione ed essere bravi a sfruttare tutte le nostre caratteristiche di squadra e le nostre qualità natatorie per provare a metterli in difficoltà e uscire da Palermo con un risultato positivo”.