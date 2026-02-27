Pallanuoto, l’Ortigia cerca punti salvezza contro la De Akker

Quando si lotta per un obiettivo, ogni partita è importante, ma è indubbio che alcune lo siano di più, per il momento in cui arrivano e per il significato che rivestono anche in prospettiva. L’Ortigia si prepara ad affrontare la prima di due gare in casa che potrebbero dare una svolta a questa stagione. Domani pomeriggio, alle ore 15.30, alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi sfideranno la De Akker Bologna di coach Mistrangelo e dell’ex Campopiano, nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1. Contro i felsinei, settimi in classifica, l’Ortigia cerca punti preziosi per provare a guadagnare posizioni e ritrovare la vittoria, dopo lo stop, piuttosto prevedibile, rimediato a Savona.

Nella lotta per la salvezza, i biancoverdi devono sfruttare al massimo il fattore campo e provare a fare più punti possibili davanti al proprio pubblico, che si spera possa accorrere numeroso alla “Caldarella”. Servirà infatti il tifo delle grandi occasioni davanti a una De Akker solida, reduce dalla sconfitta rimediata nel posticipo di mercoledì sera contro la corazzata Recco, ma in piena corsa per il quinto posto, distante appena due lunghezze. L’Ortigia vorrebbe anche cancellare l’amarezza della gara di andata, quando si fece sfuggire la vittoria negli ultimi due minuti, subendo il pareggio nel finale e la successiva sconfitta ai tiri di rigore. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, l’attaccante ungherese Benedek Baksa sottolinea la necessità dell’Ortigia di sfruttare al meglio il fattore campo per cercare di ottenere i tre punti: “Vogliamo fare una bella prestazione per continuare a vincere in casa, come abbiamo iniziato a fare contro la Florentia. Sabato scorso, con il Savona, abbiamo fatto vedere qualche bella trama, ma purtroppo non è bastato, anche a causa della forza degli avversari. Anche il Bologna è un’ottima squadra, con un ottimo livello. Dovremo essere bravi a non commettere errori e spero che, davanti ai nostri tifosi, saremo capaci di giocare una gara simile a quella del girone d’andata, a livello di prestazione, ma con un risultato migliore”.

Sulla capacità del gruppo di gestire mentalmente una sfida così importante, Baksa è fiducioso: “Ovviamente, non posso entrare nella testa di ogni mio compagno, ma posso dire che l’atmosfera, in questa squadra, è sempre positiva. Ogni giorno, infatti, vedo quanto ciascuno di noi si alleni duramente per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, credo che, se tutti sapremo organizzare i nostri pensieri e mantenere la mente lucida e la giusta concentrazione, potremo farcela”.

A un giorno dal match, parla anche l’universale biancoverde Giglio Rossi: “Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita, sia per quel che riguarda la classifica sia per noi stessi, soprattutto perché giocheremo davanti al nostro pubblico. All’andata, abbiamo perso punti importanti contro la De Akker, che è un’ottima squadra, ben organizzata e con giocatori di alto livello. Ci stiamo preparando al meglio, cercando di sfruttare i nostri punti di forza per provare a metterli in difficoltà sin dal primo minuto. Stiamo lavorando molto sulla stabilità e sulla continuità del nostro gioco, aspetti che spesso vengono meno quando siamo in partita. Sono sicuro che se giochiamo con l’atteggiamento giusto, da squadra, sacrificandoci l’uno per l’altro, siamo capaci di far vedere veramente una bella pallanuoto”.

“Loro – conclude Rossi – sono una formazione molto organizzata e dotata di un paio di giocatori di altissimo livello, che sanno gestire bene questo tipo di gare. Allo stesso tempo, penso anche che noi oggi siamo una squadra totalmente diversa da quella che eravamo all’andata, perché siamo più consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre capacità. Sicuramente, abbiamo ancora moltissimo da migliorare, ma credo che, per portare a casa i tre punti, servano soprattutto calma e freddezza nei momenti decisivi, sia di svantaggio che di vantaggio”.