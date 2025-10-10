Pallanuoto, l’Ortigia in cerca di riscatto contro la Florentia

Dopo la sconfitta casalinga contro il Quinto, all’esordio stagionale, l’Ortigia lavora duramente per preparare al meglio la prossima importante sfida di campionato. I biancoverdi, domani pomeriggio, alle 15, alla piscina “Nannini” di Firenze, scenderanno in acqua contro la Rari Nantes Florentia. Un match già cruciale, pur essendo solo la seconda giornata, perché Di Luciano e compagni hanno bisogno di una vittoria e di una prestazione che confermi che, quello con il Quinto, è stato solo un passo falso.

Un inciampo dovuto a un approccio sbagliato e a un po’ di emozione e di inesperienza, aspetti che possono investire, specialmente alla prima in casa, una squadra molto giovane e rinnovata quasi per intero. La settimana di lavoro è servita al tecnico Piccardo per analizzare i tanti errori commessi dalla squadra e per intervenire anche sull’aspetto mentale dei suoi ragazzi. Soprattutto è servita per continuare a lavorare sull’intesa e sugli automatismi, elementi che richiedono un tempo fisiologico di rodaggio, considerato che ci sono ben nove giocatori nuovi. I biancoverdi vogliono riscattarsi a Firenze, consapevoli però di trovarsi di fronte a una squadra che farà il suo esordio stagionale davanti al proprio pubblico e che vorrà conquistare i primi tre punti di questo campionato, dopo aver subito una pesante sconfitta contro un avversario fuori portata come il Savona. Il match tra Ortigia e Florentia sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Italia7.

Alla vigilia, capitan Sebastiano Di Luciano parla della condizione della squadra, sia a livello fisico che mentale: “Questa settimana abbiamo lavorato tanto e bene, soprattutto dal punto di vista atletico e fisico. Abbiamo giocato molto, per cercare di affinare alcuni schemi e per conoscerci meglio, visto che la squadra è cambiata per nove tredicesimi. Quella contro il Quinto è stata una brutta sconfitta, ma secondo me, dal punto di vista mentale, ci servirà a farci comprendere che questo è un campionato difficile e che dovremo affrontare tutte le partite come fossero delle finali, perché si può vincere e perdere con chiunque. Ci ha riportato con i piedi per terra, facendoci capire che dobbiamo partire dalle cose semplici, aiutandoci reciprocamente”.

Il capitano biancoverde presenta il match e l’avversario: “La Florentia è un’ottima squadra, che abbiamo già affrontato a settembre in un torneo a Palermo. quando però, ovviamente, né noi né loro eravamo ancora al 100%. È una formazione che l’anno scorso ha fatto un bel campionato e che, a mio avviso, meritava qualcosa in più. Credo che sia stata un po’ sfortunata in alcuni momenti, altrimenti avrebbe potuto tranquillamente salvarsi senza passare dai play-out. Il loro punto di forza è sicuramente il fatto di aver cambiato poco e di essere rimasta sostanzialmente uguale alla scorsa stagione, quindi hanno schemi collaudati, si conoscono meglio tra loro e sono ben organizzati. Non bisogna commettere l’errore di sottovalutarli, dobbiamo cercare di imporre il nostro ritmo e fare al meglio ciò che abbiamo provato durante la settimana, in modo da portare a casa tre punti da Firenze, che è sempre un campo ostico”.

Per il difensore Lorenzo Giribaldi, la squadra ha una grande voglia di riscatto: “Sabato scorso, abbiamo approcciato male l’impegno contro il Quinto. Era la prima gara di campionato, in casa, e siamo partiti un po’ contratti e impauriti. Ora abbiamo voglia di rivalsa, desideriamo far vedere chi siamo veramente. Abbiamo lavorato tutta la settimana per preparare il match contro la Florentia, consapevoli che per noi è una partita già molto importante. Sarà una vera e propria battaglia, in un campo molto difficile. Non vediamo l’ora di far vedere chi siamo, di dimostrare a tutti che non siamo quelli che hanno giocato e perso contro il Quinto. Daremo il 100% in acqua, sia per metterci in mostra sia per far vedere qual è la vera Ortigia e che cosa sa fare”.