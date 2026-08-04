Pallanuoto, l’Ortigia pesca in casa: dall’Academy arriva il portiere Gaetano Reina

Sport · Classe 2006

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo di un altro rinforzo per la stagione 2026/2027: si tratta del portiere Gaetano Reina. Classe 2006, Reina è di casa a Siracusa, in quanto proviene dall’Ortigia Academy, con cui ha disputato le ultime stagioni, due in Serie B e l’ultima in Serie A2.

Per il portiere trapanese, dunque, giunto nel 2023 dall’Aquarius, è il momento del salto di categoria, con il passaggio da quella che è la “cantera” biancoverde alla prima squadra. Una promozione meritata, ottenuta grazie alle ottime prestazioni da titolare della formazione allenata da Fazekas. Gaetano, dunque, andrà a comporre, con Dodo Ruggiero, la coppia di portieri dell’Ortigia per la stagione 2026/2027.

Queste le prime parole di Gaetano Reina da giocatore dell’Ortigia: “Voglio fortemente ringraziare la società per la fiducia e per avermi dato questa grande opportunità. Il passaggio dall’Academy alla prima squadra è un grande passo per la mia carriera e, oltre a rappresentare una grande responsabilità, mi dà anche tanta motivazione. Darò il massimo e lotterò insieme ai miei nuovi compagni. Non vedo l’ora di cominciare e, insieme ai tifosi, toglierci tante soddisfazioni. Forza Ortigia!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 augura a Gaetano di vivere al meglio questa sua prima stagione in A1 e di raggiungere, con la calottina biancoverde, tutti gli obiettivi a livello personale e di squadra.

Contestualmente, il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Jason Valenza, che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di secondo portiere in A1, e lo ringrazia per l’impegno e la professionalità, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale.