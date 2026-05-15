Pallanuoto, l’Ortigia rende visita al Posillipo

Niente calcoli o scenari fantasiosi, ma solo realismo e voglia di dimostrare, contro un avversario forte e in lotta per ben altri obiettivi, di essere in condizione di giocarsela contro chiunque, soprattutto in prospettiva play-out. È questo lo spirito con il quale l’Ortigia si prepara ad affrontare la dura trasferta di domani pomeriggio che, alle ore 16.45, alla piscina “Scandone” di Napoli, la vedrà opposta al CN Posillipo di coach Porzio, nel match valido per la 25ª e penultima giornata del campionato di Serie A1. Una gara molto difficile contro una formazione solida e attrezzata, attualmente quarta in classifica e già con entrambi i piedi dentro i quarti di finale dei play-off scudetto. I partenopei vogliono difendere l’attuale posizione dall’assalto del Trieste, distante un solo punto, e quindi scenderanno in acqua, davanti al proprio pubblico, determinati a conquistare i tre punti. L’Ortigia, dal canto suo, mira a confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite, che hanno fatto emergere un’ottima condizione fisica e una identità di squadra ormai ben definita. I biancoverdi, che hanno disputato un buon girone di ritorno, andranno a Napoli per giocarsela a viso aperto e senza troppa pressione addosso, perché in ogni caso a essere decisiva per il posizionamento nella griglia dei play-out sarà quasi sicuramente la sfida dell’ultima giornata contro il Telimar. Il match di domani sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Posillipo.

Alla vigilia, Lorenzo Giribaldi parla degli avversari e del tipo di partita che l’Ortigia dovrà fare per provare a uscire con un risultato positivo da questa difficile trasferta: “Il Posillipo è una squadra molto ben organizzata e completa in tutti i ruoli. Per affrontarla ci stiamo allenando davvero molto bene, preparandoci al meglio e curando ogni dettaglio. Per loro è una gara molto importante, perché si giocano il quarto posto, ma lo è anche per noi e per i nostri obiettivi, dal momento che stiamo cercando di ottenere un miglior piazzamento in previsione dei play-out. Dal punto di vista tattico, loro hanno delle buone individualità e attaccano bene la profondità, quindi dovremo essere bravi ad annullare i loro punti di forza, cercando di contenere i giocatori più pericolosi. Allo stesso tempo, dovremo mettere in acqua, per tutti e quattro i tempi, una buona prestazione collettiva”.

Il difensore biancoverde sottolinea l’ottima condizione della squadra di Piccardo e l’importanza del gruppo: “Stiamo molto bene, adesso è evidente che siamo diventati una vera squadra. Abbiamo una nostra identità, siamo un gruppo forte e coeso. Sono convinto che ciascuno di noi, in qualsiasi momento, sarà sempre pronto a dare tutto per il suo compagno e questo rappresenta per noi un grande punto di forza”.

A 24 ore dal match, parla anche il giovane Enrico Tringali Capuano, che testimonia lo spirito combattivo con cui i biancoverdi si preparano a giocare questa gara: “Domani affronteremo una squadra molto forte, con giocatori di alto livello e ben allenata, protagonista di un ottimo campionato, come dimostra la posizione che occupa in classifica. Noi andiamo a Napoli con l’obiettivo di fare il nostro gioco e sfidare il Posillipo a viso aperto, senza paura. Sarà importante restare lucidi e concentrati per quattro tempi, stando molto attenti in difesa e limitando i loro migliori tiratori. Contro formazioni così forti è fondamentale rimanere compatti il più possibile. Noi stiamo vivendo un buon momento di forma, siamo in crescita e dobbiamo continuare a lottare e a tenere il piede sull’acceleratore fino alla fine di questo campionato”.