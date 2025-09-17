Pallanuoto, l’Ortigia riparte da Piccardo: “squadra giovane e affamata, sarà un anno di costruzione”

Calmo, sorridente e con le idee chiare. Stefano Piccardo è pronto ad affrontare la sua nona stagione sulla panchina dell’Ortigia, in un anno particolare: niente coppe europee, tante partenze eccellenti e un progetto tutto nuovo che guarda ai giovani.

L’addio a colonne come Tempesti, Napolitano, La Rosa e Inaba ha inevitabilmente cambiato il volto della squadra, ma il tecnico non si lascia scoraggiare. “Abbiamo perso giocatori straordinari – afferma Piccardo -, ma la società ha scelto con una politica chiara: puntare su ragazzi di venti, ventidue anni, pieni di fame e voglia di crescere. Sarà un’Ortigia diversa, in costruzione, ma già mi sto divertendo: i ragazzi sono ricettivi e pronti a calarsi nella mia idea di gioco“.

Per Piccardo, nella griglia di partenza ci sono sei squadre favorite – Recco, Brescia, Savona, Trieste, Posillipo e Palermo – mentre l’Ortigia avrà il ruolo di outsider, provando a candidarsi con il ruolo di “guastafeste”.

L’allenatore sottolinea anche la continuità del progetto del Circolo Canottieri Ortigia, che guarda con decisione al settore giovanile: “Abbiamo investito tanto in questi anni e oggi possiamo schierare una squadra di A2 e una di B composta quasi interamente da giovanissimi e under 18. È la dimostrazione che i progetti seri, se perseguiti con costanza, portano risultati“.

Infine, il tecnico biancoverde non si tira indietro sul piano sociale. L’Ortigia è stata la prima società professionistica di pallanuoto a prendere posizione contro la guerra a Gaza: “Io credo che chi non prende posizione, già di fatto sceglie. Ho la fortuna di lavorare in un club che mi ha lasciato libertà di esprimere il mio pensiero. Quello che accade nella Striscia di Gaza dovrebbe far sanguinare i nostri cuori ogni giorno. Spero che lo sport possa contribuire a smuovere le coscienze“.