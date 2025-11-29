Pallanuoto, l’Ortigia sconfitta in casa dalla Pro Recco

Come da pronostico l’Ortigia non può nulla contro un Recco fortissimo, per qualità, forza fisica e velocità e che esce dalla “Caldarella” con la decima vittoria su dieci match di campionato disputati. Davanti allo strapotere dei liguri, però, i biancoverdi non hanno affatto sfigurato, anzi hanno fatto intravedere delle buone trame di gioco, soprattutto in attacco, ma anche sui fondamentali. Ottime, infatti, le percentuali a uomo in più e a uomo in meno, così come è stato positivo l’atteggiamento della squadra, ancora molto giovane, davanti a degli avversari stellari, capaci di portare un pressing aggressivo e pesante e di ripartire in maniera micidiale. Naturalmente, ci sono stati errori, come nelle difese a uomini pari e in alcuni passaggi sporchi in fase di costruzione, specialmente nella prima fase del match, ma si tratta di errori dovuti anche alla caratura del Recco che, in certi momenti della partita, ad esempio in avvio di terzo tempo, ha alzato molto il ritmo mettendo in difficoltà l’Ortigia. I biancoverdi, però, non si sono mai disuniti, riuscendo comunque a rimanere lucidi e aggressivi e a cercare la giocata giusta fino alla fine, come dimostra la bella azione dell’undicesimo gol, concretizzata da Giribaldi negli ultimi istanti di gara. Tutti segnali positivi che danno fiducia in vista dei prossimi tre importanti impegni che chiuderanno il girone di andata.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo commenta così la prova dei suoi: “Oggi abbiamo lavorato bene in superiorità e in inferiorità numerica, anche se poi abbiamo preso tanti gol a uomini pari e, soprattutto, abbiamo concesso subito tre o quattro gol facili su delle ripartenze. È anche vero, però, che dall’altra parte c’era il Recco, una delle squadre più forti d’Europa. Comunque, sono molto contento dell’approccio che hanno avuto soprattutto i ragazzi giovani, perché ormai sono passate dieci partite e ora si vede che abbiamo incominciato a capire quello che dobbiamo fare. Chiaramente, fare i punti è una cosa che fa piacere a tutti, ma i ragazzi stanno percorrendo la strada giusta”.

“Stiamo crescendo – conclude Piccardo – in vista del trittico di partite molto importanti che ci attende. La squadra deve prendere consapevolezza, convincersi che le cose che facciamo in settimana sono giuste. E crederci un po’ di più. Veniamo da otto gare di fila perse, quindi è difficile fare questi discorsi adesso, ma personalmente sono convinto che nel prossimo futuro miglioreremo sotto tanti aspetti”.

Al termine del match, parla anche Francesco Scordo: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, perché di fronte ci siamo trovati quindici campioni. Abbiamo cercato di prenderla come test in vista delle prossime partite che saranno decisive per il nostro prosieguo. Stiamo cercando di farci valere, adesso abbiamo forse capito qual è la chiave riguardo al tipo di approccio che dobbiamo mostrare. Negli ultimi due match, con l’assenza del centro, siamo stati tutti utili per buttarci dentro, soprattutto noi giovani. Lo abbiamo fatto anche oggi in questa partita che rappresenta un passaggio importante per il futuro”.

Scordo commenta anche la buona prova della squadra nelle fasi a uomo in più e a uomo in meno: “Stiamo cercando di affinarci sotto alcuni aspetti, in particolar modo in quelle fasi di gioco in cui, in questa prima parte di campionato, siamo stati più carenti. Andando avanti, inevitabilmente, un po’ di miglioramento ci deve essere, soprattutto in preparazione delle sfide che contano e che ci servono per rimetterci al passo delle altre squadre, perché ancora la strada è lunga. E credo che abbiamo i mezzi per poter fare molto bene”.