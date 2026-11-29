Sport · SERIE A1

Un’Ortigia determinata e concreta torna alla vittoria battendo il Quinto e interrompendo così la striscia di tre sconfitte consecutive. Gli uomini di Koljanin offrono una bella prestazione di squadra, riuscendo ad adattarsi a una partita ruvida, iniziata con ritmi non troppo alti e poi cresciuta di intensità, anche sul piano fisico, nella fase centrale.

L’Ortigia oggi si gode ancor più la qualità dei suoi giovani, con Sicali che dispensa assist e si regala anche la gioia personale del primo gol in Serie A1, in un tabellino che vede le firme anche di Marangolo (doppietta), Bordone e Trimarchi, anch’essi autori di un’ottima prova e di gol pesanti. In evidenza, ancora una volta, il portiere Ruggiero, che para tutto e che, nel finale, sigilla la sua gara con il suo secondo gol in carriera, dopo quello realizzato lo scorso anno a Recco.

Ma è tutta la squadra che ha giocato bene e lavorato con grande applicazione. Fatta eccezione per il primo tempo, infatti, durante il quale sono apparsi un po’ contratti, i biancoverdi hanno condotto il match con pazienza, qualità e solidità difensiva, costruendo lo strappo decisivo nella seconda frazione, grazie a un parziale di 4-0 che è valso il +3 prima dell’intervallo lungo. Nella seconda metà di gara, l’Ortigia ha allungato fino al +5, gestendo poi i vani tentativi dei liguri di accorciare le distanze. Alla fine, sono arrivati tre punti d’oro per gli uomini di Koljanin, che ritrovano morale e, in classifica, aumentano il vantaggio sulle inseguitrici.

Nel dopo partita, il capitano biancoverde, Sebastiano Di Luciano, commenta così il successo ottenuto: “Era importantissimo tornare alla vittoria, perché dopo tre sconfitte è normale che si perda un po’ di consapevolezza. Oggi, come ho detto ai ragazzi anche prima del match, non era fondamentale giocare una bella partita, ma portare a casa i tre punti. E noi, non solo abbiamo vinto, ma abbiamo anche fatto una bellissima partita. A parte l’inizio, dove siamo stati un po’ contratti, poi devo dire che abbiamo difeso bene e attaccato con ordine, forzando poche volte. Sono molto contento perché abbiamo giocato da squadra. Adesso dobbiamo continuare, pensando subito alle prossime battaglie che ci aspettano”.

Di Luciano, inoltre, spende parole di elogio per i suoi compagni più giovani: “Mi piace anche sottolineare il fatto che oggi si sono messi in evidenza tre nostri giovani come Sicali, Marangolo e Bordone. Sono felice per loro, perché tutti i giovani che abbiamo sono il cuore della squadra e in ogni allenamento ci spingono a dare sempre di più”.

Alla fine del match, parla anche Giorgio Marangolo, che oggi ha messo a segno i suoi primi due gol in questa stagione: “È stata una partita molto bella da giocare, con un’intensità pazzesca e contro un’ottima squadra. Il Quinto ha giocatori di grande esperienza, come Figari, che si fanno sentire sulle spalle, ma siamo stati bravi, è andata bene e siamo contenti. Oggi ho anche segnato e se è successo è perché il mister, in ogni gara, mette sempre noi giovani in condizione di trovarci nella situazione migliore per esprimerci. Quindi, voglio ringraziare il mister e tutti i miei compagni per la fiducia. Siamo un gruppo giovane, con un’età media tra le più basse del campionato, pertanto è ovvio che abbiamo più voglia di dimostrare. Abbiamo tanto rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Oggi, noi giovani siamo entrati tutti quanti col sangue agli occhi e la voglia di vincere. Questo va oltre l’età: è una cosa che viene dal cuore, che ci trasmette il mister e che noi ci trasmettiamo a vicenda”.

“Oggi – conclude Marangolo – vincere contava tantissimo. È vero che abbiamo perso tre partite difficili, contro avversarie molto forti, però una vittoria fa sempre bene all’anima, soprattutto in questa fase in cui ci attendono altri due scontri diretti. É molto importante per il morale e per chiudere bene il girone di andata”.