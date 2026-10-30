Pallanuoto, l’Ortigia torna alla Caldarella: domani sfida al Chiavari

Sport · Serie a1

A quasi un mese di distanza dall’esordio casalingo contro la De Akker, l’Ortigia si prepara a tornare a giocare davanti al proprio pubblico. Domani pomeriggio, infatti, alle 15, alla piscina “Paolo Caldarella”, i biancoverdi affronteranno la neopromossa Chiavari, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A1. Una sfida avvincente tra due squadre che sono partite molto bene e che, in classifica, sono divise da un solo punto, con l’Ortigia avanti a quota sei (e con una gara in meno).

Il morale è alto per entrambe: gli uomini di Koljanin vengono dall’entusiasmante vittoria sul campo della Roma Vis Nova; i liguri sono reduci dal successo altrettanto entusiasmante ottenuto in casa della Canottieri Napoli. La gara di domani, pertanto, sarà un bel test per l’Ortigia, che si troverà davanti una formazione in salute, neopromossa sì, ma molto ben rodata e organizzata, con un tecnico preparato e tanti giocatori esperti, come Guidi, Ravina, Fracas, Kadar e soprattutto Pietro Figlioli, uno dei giocatori più vincenti di questo sport. Insomma, i giovani biancoverdi di Koljanin dovranno essere bravi a bloccare le individualità degli avversari e ad arginare i tiratori dal perimetro, giocando con disciplina e mantenendo lucidità dall’inizio alla fine. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia del match, coach Hrvoje Koljanin descrive lo stato d’animo della squadra e sottolinea il valore degli avversari: “Stiamo preparando la gara di domani allo stesso modo in cui prepariamo qualsiasi altra partita, lavorando come sempre. D’altra parte, ogni incontro propone le sue sfide specifiche ed è importante essere pronti ad affrontarle nella maniera giusta, senza tralasciare nulla. Domani ci troveremo di fronte il Chiavari, che sta disputando una buona prima fase di campionato, facendo delle ottime prestazioni. Per noi sarà un avversario eccellente e un ottimo banco di prova. Loro sono una squadra composta da alcuni giocatori di grande esperienza e di alto livello, ben messi in campo e capaci di funzionare bene come collettivo”.

Il tecnico croato spiega quali sono gli aspetti più importanti e più utili alla crescita della squadra e alla conquista di un risultato positivo in una gara come quella di domani: “Io credo che, per noi, le cose più importanti siano la continuità in allenamento e la capacità di mettere in pratica in partita tutto quello sul quale abbiamo lavorato. Credo che, quando si è forti sia fisicamente che mentalmente — e si è in grado di applicare ciò che si è costruito in allenamento — diventi più facile ottenere un risultato positivo. In questo, sono convinto che la squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento”.

Alla vigilia, parla anche Marnick Snel, autore del gol decisivo nella vittoria contro la Vis Nova, il quale racconta come il gruppo si sta approcciando alla sfida di domani: “Non vediamo l’ora che arrivi la partita contro il Chiavari. Penso che sarà un match difficile per noi, perché loro sono una squadra forte e con giocatori di grande esperienza. Ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo che dobbiamo concentrarci su noi stessi e continuare a crescere come collettivo”.

Il difensore olandese riparte dalla vittoria di sabato scorso per spiegare cosa dovrà fare l’Ortigia per provare a battere anche il Chiavari: “Ovviamente è sempre molto bello vincere le partite. Anche se contro la Roma Vis Nova non abbiamo giocato benissimo, abbiamo dimostrato di avere carattere e di essere in grado di rimontare anche quando siamo in svantaggio di qualche gol. Detto questo, dobbiamo continuare a migliorare il nostro gioco, a partire da domani. Sono certo che, se seguiremo il piano tattico preparato per la sfida contro il Chiavari, potremo ottenere un buon risultato davanti ai nostri tifosi”.