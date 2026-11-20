Sport · SERIE A1

Sfida importante e ricca di storia quella che l’Ortigia si prepara ad affrontare in campionato. Domani pomeriggio, alle 15, alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi ospiteranno infatti il CN Posillipo, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A1.

Un confronto tra due squadre che, a inizio stagione, partivano con obiettivi diversi e che però, attualmente, si trovano distanti solo due punti, con l’Ortigia sesta a quota undici e il Posillipo settimo a quota nove. La formazione dell’ex tecnico biancoverde Pino Porzio è sicuramente più attrezzata e, dopo un inizio altalenante (per effetto delle sconfitte con Savona, Brescia e Recco) e il recente e inatteso inciampo in casa della Vis Nova, ha ripreso il suo cammino battendo nettamente il Chiavari nella scorsa giornata.

Per i ragazzi di Koljanin sarà un test molto impegnativo e utile a mettersi alle spalle la brutta prestazione di Palermo, misurandosi subito contro un avversario di altissimo livello, destinato a lottare fino alla fine per i play-off. Una sfida che rappresenta un classico della Serie A1 (sarà l’ottantaduesimo confronto complessivo tra le due formazioni) e che inaugura un vero e proprio tour de force, con tre partite in una settimana. A queste, i napoletani aggiungono anche il match di Euro Cup giocato ieri sera in Montenegro, che potrebbe aver rosicchiato energie importanti, da recuperare in fretta. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia (clicca qui).

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Riguardo al match di domani, coach Hrvoje Koljanin racconta gli aspetti sui quali la squadra ha lavorato maggiormente in settimana, dopodiché si sofferma sui prossimi avversari: “In questi giorni, abbiamo analizzato per bene la prestazione offerta a Palermo, cercando di correggere le cose che non hanno funzionato in quella partita. Domani affronteremo il Posillipo, una formazione di ottimo livello che, di stagione in stagione, ha ambizioni sempre più grandi e che sta anche tornando sulla scena europea. È guidato da un allenatore di grande esperienza e sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione. Per riuscire a competere con una squadra del genere dovremo giocare ad altissimi livelli, ed è proprio su questo aspetto che stiamo concentrando tutta la nostra attenzione”.

Sul fatto che i partenopei scenderanno in acqua meno di 48 ore dopo l’impegno in Euro Cup e che ciò potrebbe creare loro qualche difficoltà in più, Koljanin va in controtendenza: “Sicuramente, non è facile per loro disputare due partite e affrontare un viaggio in così poco tempo, ma bisogna ricordare che i giocatori di pallanuoto sono abituati a situazioni di questo tipo. Anzi, avere un calendario intenso e giocare tanti match impegnativi alla fine fa bene alla squadra, ne facilita la crescita e, dal mio punto di vista, può essere anche un vantaggio”.

A un giorno dalla gara, il giovane Bruno Bordone descrive lo spirito del gruppo biancoverde: “Stiamo preparando questo match con la massima concentrazione e la giusta carica. Veniamo da una partita, quella di Palermo, che non ci è piaciuta, perché siamo consapevoli che avremmo potuto fare meglio, quindi ora abbiamo tanta voglia di scendere in acqua per dimostrare il nostro reale valore. Domani affronteremo una squadra forte, contro la quale servirà una prestazione di altissimo livello”.

L’attaccante siracusano classe 2009 spiega cosa dovrà fare l’Ortigia per potersi ritenere soddisfatta, al di là del risultato, al termine della sfida con il Posillipo: “Sicuramente dovremo fare una partita di grande sacrificio, cercando di restare lucidi e di tenere alta l’intensità per tutta la durata del match. L’errore che non dovremo assolutamente commettere è quello di staccare la spina o disunirci nei momenti di difficoltà: bisognerà lottare su ogni pallone e dare tutto quello che abbiamo fino alla fine”.