Pallanuoto, l’Ortigia vince, convince e conquista tre punti pesanti contro Salerno

L’Ortigia esce dalla sfida contro la Rari Nantes Salerno con in tasca una vittoria pesantissima e fondamentale in ottica salvezza. Nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere, che ospita attualmente le gare interne dei salernitani, la squadra di Piccardo offre una prestazione offensiva sontuosa, soprattutto negli ultimi due tempi, durante i quali fa otto su nove a uomo in più. La gara è intensa e frizzante sin dall’avvio, con i campani che provano subito a scappare e l’Ortigia che li riacciuffa immediatamente.

Le difese non sono perfette da entrambe le parti e così fioccano i gol, ma ad avere la meglio, nella prima parte del match, è la RN Salerno, che sfrutta di più le superiorità, mentre i biancoverdi sono micidiali ai due metri, dove Aranyi giganteggia, ma sprecano qualche occasione di troppo, scontrandosi anche con la sfortuna di pali, traverse e rimpalli a sfavore. A metà gara, i salernitani conducono 9-7. Il terzo tempo è una giostra del gol: si segna tantissimo e la partita diventa divertente, salendo ulteriormente di intensità, con l’Ortigia che, trascinata da Aranyi e Carnesecchi, aumenta il ritmo, diventando perfetta a uomo in più e completando la rimonta. Nel finale, arriva pure il primo vantaggio ma, negli ultimi secondi, Pica ristabilisce la parità. La quarta frazione è tutta biancoverde: i ragazzi di Piccardo ne hanno di più e diventano implacabili, piegando le ultime resistenze dei padroni di casa. L’Ortigia vince 21-17 e lascia il penultimo posto, salendo in quartultima posizione. Una bella iniezione di fiducia, a tre giorni dalla difficile sfida in casa contro Trieste.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo è contento per la vittoria e soddisfatto per la bella prestazione dei suoi: “Ciò che ha fatto la differenza oggi, è stato riuscire a resistere i primi due tempi per poi, nel terzo e nel quarto, venire fuori e imporci, realizzando un parziale complessivo di 14-8 per noi. Direi una seconda parte di gara piuttosto importante. Sono molto contento per la squadra, perché i ragazzi hanno dato prova di essere all’altezza della Serie A1. Adesso bisogna solo riposare un po’ e poi pensare all’impegno di sabato contro il Trieste, perché se non fai risultato sabato la prestazione di oggi serve a poco. La classifica non dobbiamo guardarla, bisogna solo avere in testa il match contro Trieste. Dovremo giocare la partita della vita”.

Sul successo di oggi incidono anche una perfetta condizione atletica e una percentuale molto alta nelle situazioni di superiorità, soprattutto negli ultimi due parziali: “Fisicamente – afferma il tecnico biancoverde – abbiamo retto molto bene, eravamo pronti per questa sfida. Inoltre, abbiamo fatto un ottimo uomo in più negli ultimi due tempi e anche questo fa la differenza. Con percentuali simili si vincono le partite. La squadra dimostra di essere cresciuta, basterebbe solo guardare la differenza di punti fatti tra andata e ritorno. Nel girone di andata abbiamo fatto sette punti, nel ritorno ne abbiamo fatti undici e ancora mancano cinque giornate. Ed è normale, perché abbiamo cambiato tanto e ci voleva un po’ di tempo per creare una identità di squadra”.

Infine, Piccardo spende parole di elogio per Máté Aranyi, centroboa dell’Ortigia, autore di una prestazione maiuscola: “Sono molto contento per Aranyi. Finalmente, gli hanno fischiato i falli in modo corretto e lui ha fatto vedere cosa sa fare. Máté è un centroboa forte. Io lo dico sin dall’inizio che per me è uno dei centri più forti in circolazione”.