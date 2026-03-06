Pallanuoto, l’Ortigia vuole dare continuità di risultati: domani alla Caldarella arriva la Vis Nova

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Ortigia che, dopo aver affrontato e battuto ai rigori la De Akker Bologna, è chiamata a misurarsi contro un’altra avversaria ostica, protagonista di un bel girone di andata. Domani pomeriggio, alle ore 15.00, alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi scenderanno in acqua contro la Roma Vis Nova, nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1. Anche nei confronti della formazione romana, così come è stato con quella bolognese, i ragazzi di Piccardo hanno voglia di rivalsa, visto che all’andata, nonostante una buona prestazione, avevano pagato cari alcuni errori nel terzo tempo, risultati poi decisivi per il risultato finale (16-14 per i capitolini).

Era però un’altra Ortigia, ancora in costruzione e meno brillante di quella ammirata in queste ultime uscite. I biancoverdi ora stanno bene e vogliono continuare a sfruttare il fattore campo, provando a vincere ancora e a risalire in classifica. La Vis Nova, distante ben otto punti, occupa il nono posto, ossia l’ultimo disponibile per ottenere la salvezza senza passare dai play-out. Batterla, significherebbe accorciare anche nei suoi confronti, alimentando la speranza di una salvezza diretta, certamente difficile, ma ancora aritmeticamente possibile. Alla “Caldarella”, serviranno una grande prestazione e il pubblico delle grandi occasioni, che possa spingere i biancoverdi verso un’importante impresa. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo fa il punto sulla squadra e sulle sue sensazioni a poche ore da questa sfida fondamentale: “I miei giocatori stanno bene, in settimana abbiamo cercato di lavorare ancora sia sulla parte fisica sia su quella tecnica. Domani giochiamo contro una formazione di valore, con nel roster alcuni nazionali, altri in odore di Nazionale e tre ottimi stranieri, una squadra che ha fatto un ottimo girone d’andata e che in classifica ha otto punti più di noi. Le sensazioni sono quelle che hai quando sai di doverti misurare con una partita difficile e che, a mio avviso, sarà molto lunga. Sono le sensazioni che provi ogni sabato in Serie A1, un campionato che sotto il profilo agonistico, a parte forse quando incontri le prime tre, è veramente accattivante. Si cerca di affrontare sempre ogni gara con il piacere di vivere eventi del genere”.

Il tecnico biancoverde parla poi degli avversari e degli aspetti ai quali l’Ortigia dovrà prestare maggiore attenzione per provare a vincere questa partita: “All’andata perdemmo dopo aver giocato, per circa tre tempi, una buona pallanuoto, commettendo poi errori sui quali loro ci hanno castigato. Come detto, la Vis Nova ha giocatori molto interessanti, ha un centroboa, Spione, che è stato per molto tempo nel giro della Nazionale e che magari ci tornerà. Insomma, è una squadra ben attrezzata in ogni ruolo, ben allenata da Calcaterra e molto tosta da affrontare. Credo che l’aspetto più importante per noi sarà quello di attaccare sempre in maniera equilibrata, in modo da non esporci al loro contropiede, visto che arrivano sempre con quattro giocatori sulla prima linea d’attacco”.

A parlare, alla vigilia, è anche il centroboa ungherese Máté Aranyi, che spiega come il gruppo sta vivendo l’attesa per questa gara: “Sappiamo bene che la partita di domani è molto importante per noi e per le nostre possibilità di risalire in classifica. Tutti ne siamo consapevoli e in questi giorni ci stiamo allenando con grande attenzione e concentrazione, proprio per arrivare pronti e dare il massimo contro la Vis Nova”.

“La chiave del match – continua Aranyi – va individuata principalmente nella mentalità: dobbiamo pensare, infatti, non tanto che abbiamo un’opportunità per vincere, ma che questa vittoria la vogliamo fortemente, soprattutto davanti al nostro pubblico. Dobbiamo sentire questa nostra volontà. Per riuscirci, credo che sarà fondamentale rimanere lucidi nei momenti di difficoltà e prendere sempre le decisioni giuste durante le varie fasi della gara”.