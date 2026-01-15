Pallanuoto, nuovo acquisto per l’Ortigia: arriva l’attaccante Tankosic

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente un nuovo innesto nella sua rosa per la stagione in corso: si tratta dell’attaccante serbo, naturalizzato georgiano, Veljko Tankosic, proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado.

Classe 1997, 189 cm di altezza per 92 kg di peso, Veljko è un attaccante esperto, molto valido tecnicamente e dotato di un tiro potente e preciso. A livello di club, dopo aver esordito con il Vk Singidunum, ha militato per otto stagioni con la Stella Rossa di Belgrado, per poi trasferirsi in Georgia, dove ha indossato per due anni la calottina della Dinamo Tbilisi, acquisendo anche la nazionalità sportiva georgiana. Quest’anno è tornato a Belgrado, con la Stella Rossa, con la quale ha disputato questa prima parte di stagione.

A livello di nazionali, Tankosic attualmente milita con la Georgia ed è impegnato negli Europei in corso a Belgrado. In precedenza, ha fatto parte della nazionale del suo Paese, la Serbia: con la nazionale assoluta ha giocato una World League, mentre a livello giovanile ha vinto un campionato europeo Under 20 e un bronzo mondiale Under 20.

Ecco le prime parole di Veljko Tankosic da giocatore biancoverde: “Spero di integrarmi molto velocemente nel gruppo Ortigia, perché non abbiamo molto tempo. Dobbiamo ottenere il maggior numero possibile di vittorie e sono convinto che possiamo riuscirci. So che la squadra è giovane, ma so anche che è talentuosa. Per quanto riguarda i nostri tifosi, spero che vengano in gran numero alle nostre partite e che siano soddisfatti delle nostre prestazioni. Noi, sicuramente, faremo del nostro meglio per essere all’altezza delle loro aspettative”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto a Veljko e gli augura di raggiungere, con la nostra calottina, tutti gli obiettivi personali e di squadra.

Il giocatore sostituisce il canadese Aleksa Gardijan,