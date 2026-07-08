Pallanuoto, nuovo rinforzo per l’Ortigia: arriva l’olandese Snel

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo di un secondo rinforzo per la stagione 2026/2027: si tratta del nazionale olandese Marnick Snel.

Classe 2004, difensore dotato di grande forza fisica (186 cm per 95 kg), Snel è un giovane molto promettente, con già alle spalle una buona esperienza internazionale. Dopo aver iniziato la sua carriera in patria, con la calottina del Polar Bears Ede, nel 2024 si è trasferito in Croazia, dove ha giocato per due stagioni con il Primorje di Rijeka.

A livello di nazionali, Marnick, dopo aver fatto la trafila nelle formazioni giovanili, dal 2023 gioca stabilmente nella nazionale assoluta dell’Olanda, con la quale ha partecipato a numerosi tornei, inclusi gli Europei disputati lo scorso gennaio a Belgrado.

Queste le prime parole di Marnick Snel da giocatore biancoverde: “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte dell’Ortigia e sono grato per questa opportunità e per la fiducia che il club mi ha accordato. Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno raccontato cose meravigliose sull’Ortigia. Sono pronto a dare il massimo per questo club, per aiutarlo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati per la prossima stagione”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto a Marnick e gli augura di vivere, in biancoverde, una fase ricca di soddisfazioni e di raggiungere tutti gli obiettivi personali e di squadra.