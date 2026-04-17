Pallanuoto, Ortigia a un nuovo crocevia: domani alla Caldarella arriva Trieste

Messo rapidamente da parte il fondamentale successo in casa del Salerno, l’Ortigia si è già rituffata nel lavoro per preparare il prossimo impegno, questa volta davanti al proprio pubblico. Domani pomeriggio, alle 15, alla “Paolo Caldarella” di Siracusa, i biancoverdi ospiteranno la Pallanuoto Trieste, nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A1. Gli uomini di Piccardo, adesso quartultimi, si dovranno confrontare con un’avversaria di alto livello, la quinta forza del campionato, una formazione che, anche negli anni d’oro dell’Ortigia, è stata sempre difficile da affrontare. La vittoria contro Salerno ha dato punti pesanti, ossigeno e fiducia ai biancoverdi, che ora vogliono sfruttare il fattore campo per provare a fare lo sgambetto agli uomini di Mirarchi.

Per riuscirci servirà la partita perfetta, considerate la qualità e la profondità della rosa triestina, che può contare su individualità importanti e su un’ottima organizzazione di gioco. Tuttavia, un’Ortigia concentrata e paziente potrebbe aspirare a fare l’impresa, considerato che, all’andata, pur con assenze e giocatori non al meglio, riuscì a giocarsela fino alla metà del quarto tempo, e anche che, in questa stagione, i triestini, soprattutto in trasferta, sono incappati in qualche sconfitta inattesa. Di sicuro ci vorranno grande attenzione difensiva e, magari, quella straordinaria forza offensiva ammirata contro Salerno. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, capitan Sebastiano Di Luciano presenta gli avversari e spiega che tipo di gara dovrà fare l’Ortigia: “Trieste è una formazione attrezzatissima, il cui punto di forza, secondo me, risiede nella rosa molto profonda, visto che è completa in ogni ruolo, con i cambi che equivalgono ai titolari. È una squadra costruita molto bene, che merita la posizione che occupa in classifica, e dispone di giocatori di livello come Draskovic e Mezzarobba, oltre a poter contare su un portiere di altra categoria. Nell’affrontarli, noi dovremo fare come all’andata, cercando cioè di limitare le loro ripartenze e mostrandoci subito aggressivi e decisi a giocarcela fino all’ultimo tempo. Speriamo, ovviamente, di riuscire a portare a casa l’intera posta in palio”.

Il capitano biancoverde parla dell’atteggiamento con cui la squadra dovrà gestire e affrontare l’ultima parte della stagione: “Guardando la classifica, siamo consapevoli che non è cambiato quasi nulla, nel senso che abbiamo sicuramente migliorato la nostra posizione, ma dobbiamo cercare di racimolare quanti più punti possibili. Per questo, dovremo entrare in acqua concentratissimi, focalizzati su quello che dobbiamo fare, cercando di prenderci questi altri tre punti, perché bisogna provare ad arrivare il più in alto possibile, sia per i play-out che per una eventuale salvezza diretta. Dobbiamo aspirare al miglior piazzamento, guardando anche le altre squadre che stanno lottando e che possono fare ancora diversi punti. In queste ultime cinque partite, dovremo dare il massimo e lottare fino all’ultima giornata, con umiltà e ricordando che siamo ancora in basso in classifica e che c’è tanto da fare”.

A parlare, alla vigilia, è anche il difensore Lorenzo Giribaldi, che esprime la grande voglia di giocare questo match, confidando anche nell’apporto del pubblico: “Ogni partita ormai è fondamentale, sono tutte decisive. Domani dovremo fare molta attenzione ad alcuni giocatori del Trieste, limitare i loro punti di forza e sfruttare quelle che sono le nostre qualità. Contro il Salerno abbiamo certamente giocato una grande gara, ma dobbiamo già dimenticarcene per focalizzarci su quella che è la sfida di domani. Ci siamo preparati per questa partita, consapevoli che il Trieste è una squadra attrezzata e organizzata e che potremo batterla solo se tutti daremo il nostro meglio, impegnandoci al massimo. Non vedo l’ora che arrivi domani e che si scenda in acqua per disputare questo match. Speriamo che venga un po’ più di gente a tifare per noi perché, in questo momento, il sostegno dei tifosi per noi è fondamentale”.