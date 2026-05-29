Pallanuoto Ortigia, al via la battaglia salvezza: domani gara-1 contro il Telimar

Sarà ancora derby, nello stesso luogo e allo stesso orario, ma con in palio una posta altissima: il primo punto nella serie dei play-out del campionato di Serie A1. Domani sera, alle 19.30, alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, Ortigia e Telimar si troveranno di nuovo di fronte, a distanza di soli tre giorni, per disputare la gara 1 delle semifinali dei play-out. Il primo capitolo di una sfida che vale una stagione e che deciderà chi si salverà subito e chi invece dovrà proseguire e affrontare la finale per non retrocedere. Un momento chiave che mette l’una contro l’altra due formazioni che avrebbero meritato di vivere un finale di stagione più tranquillo.

I biancoverdi e i palermitani, nell’ultimo confronto di mercoledì sera, hanno dimostrato di essere due buone squadre, dando vita a un match spettacolare, combattuto alla pari e a viso aperto, con l’Ortigia che, a un certo punto, ha preso in mano le redini del gioco, per poi incartarsi in una frenesia che ha rischiato di far compiere al Telimar una clamorosa rimonta. I ragazzi di Piccardo hanno imparato la lezione (questa volta indolore, visto che la vittoria è arrivata ugualmente) e sono desiderosi di ripetere prestazione e risultato, consapevoli però di dover gestire diversamente i momenti clou della partita. Anche perché la pressione, questa volta, sarà molto più alta. Ci vorranno una lucidità costante e l’apporto del pubblico. L’ingresso sarà gratuito e, visto che si gioca di sabato e in orario serale, ci si attende una buona partecipazione di tifosi, pronti a spingere la squadra. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, Máté Aranyi, protagonista di una grande seconda parte di stagione, spiega come andrà affrontata questa prima partita di play-out: “Dobbiamo scendere in acqua con la stessa determinazione e la stessa energia della sfida di due giorni fa. Sarà ancora più importante non perdere la testa e mantenere la calma per tutta la durata della gara. Di certo, entrambe le squadre faranno di tutto per vincere: ci riuscirà chi commetterà meno errori e saprà restare concentrato e lucido fino alla fine”.

“L’ultima di campionato – continua il centroboa biancoverde – era molto importante, perché metteva in palio la possibilità di giocare l’eventuale bella in casa, ma le vere battaglie iniziano adesso. Nel match di domani, ci sarà ancora più pressione, perché chi vincerà gara 1 farà un passo avanti verso la permanenza in Serie A1. Mercoledì c’erano tanti spettatori, che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, ed è stato importante. C’era una bellissima atmosfera. Spero che domani venga ancora più gente a tifare per noi. Ci darebbe una grande spinta”.

A un giorno dal match, parla anche il giovane Federico Trimarchi, che descrive la particolarità di una sfida di play-out e riconosce il valore del supporto dei tifosi: “La vittoria di mercoledì è stata molto importante perché ci permette di giocare l’eventuale gara 3 in casa. Domani ci aspetta però un altro tipo di partita, perché i play-out sono una competizione a sé stante, dove può succedere di tutto. La posta in palio sarà più alta, così come la tensione, ma noi ci alleniamo bene e abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito, con una identità precisa e una idea di gioco definita. Siamo pronti a giocare con la stessa voglia che abbiamo messo in acqua in questa ultima parte della stagione. Il tifo sugli spalti, l’altro ieri, ci ha sicuramente aiutato moltissimo, c’erano tanti ragazzi, ben organizzati, che hanno intonato cori e tifato senza mai fermarsi. Una dimostrazione della coesione di tutto l’ambiente Ortigia”.

“Mercoledì – conclude Trimarchi – abbiamo fatto vedere molte cose positive, in termini di approccio alla partita, di atteggiamento e di grinta, mentre abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di alcuni momenti. Ad esempio, ci siamo trovati in vantaggio anche di cinque reti al quarto tempo e, invece di controllare il gioco e far scorrere il tempo, ci siamo buttati avanti per cercare di segnare ancora, rischiando di farci riprendere. Anche se in una gara con quasi 40 gol totali, ci sta che ci siano momenti altalenanti, dobbiamo comunque gestire con più calma alcune fasi. Su questo aspetto stiamo lavorando, consapevoli anche del fatto che per vincere questo tipo di match servono soprattutto testa e carattere”.