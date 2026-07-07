Pallanuoto Ortigia, Aranyi e Baksa lasciano la compagine biancoverde

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 comunica che il centroboa Máté Aranyi e l’attaccante Benedek Baksa, nella prossima stagione, non faranno più parte della rosa biancoverde.

I due giocatori ungheresi, arrivati lo scorso anno dall’OSC Budapest, lasciano dopo una stagione durante la quale hanno dato il loro prezioso contributo, ambientandosi rapidamente e crescendo ulteriormente, insieme alla squadra, nel corso della stagione. Baksa e Aranyi chiudono dunque questa loro esperienza in biancoverde con all’attivo rispettivamente 67 e 32 gol in Serie A1.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Máté e Beni, ringraziandoli per la serietà, la professionalità e l’impegno e augurando loro il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale.