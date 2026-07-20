Pallanuoto Ortigia, Federico Trimarchi confermato per la prossima stagione

Sport · Nuova conferma

Il Circolo Canottieri Ortigia comunica un’altra preziosa conferma: anche nella stagione 2026/2027, il club biancoverde potrà contare sull’attaccante Federico Trimarchi.

Il giovane talento catanese, classe 2007, recentemente premiato come miglior giocatore della Final Eight Juniores A e adesso impegnato con la nazionale Under 20, sarà dunque a disposizione del nuovo mister Hrvoje Koljanin. Federico, arrivato l’estate scorsa dalla Nuoto Catania, nel suo primo anno in biancoverde è stato protagonista di una stagione di crescita, condita da 26 gol in Serie A1 tra regular season e play-out e culminata poi con il prestigioso argento nel campionato Juniores.

Ecco le parole con le quali Federico Trimarchi commenta la sua conferma: “Sono felice di continuare a indossare la calottina dell’Ortigia anche nella prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso e anche di conoscere il nuovo allenatore e i nuovi compagni. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di migliorare quanto fatto nello scorso campionato e di continuare a crescere tutti insieme. Voglio mandare un saluto ai nostri tifosi. Ci vediamo in piscina!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Federico di vivere una stagione di ulteriore crescita e di raggiungere, con la nostra calottina, tutti gli obiettivi personali e di squadra.