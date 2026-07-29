Pallanuoto Ortigia, Giorgio Marangolo resta in biancoverde

Sport · Altra conferma

Il Circolo Canottieri Ortigia comunica un’altra preziosa conferma: si tratta di Giorgio Marangolo, che anche nella stagione 2026/2027 giocherà in Serie A1 con la calottina biancoverde.

Il giocatore catanese, classe 2008, vivrà la sua terza stagione con l’Ortigia e sarà dunque a disposizione del nuovo tecnico Koljanin. Arrivato nel 2024, Giorgio, seppur molto giovane, ha fatto parte delle rotazioni della prima squadra biancoverde, facendo esperienza nella massima serie, ampliando il suo bagaglio tattico e, nel frattempo, dando un importante contributo a livello di giovanili, con la fresca conquista dell’argento italiano con la formazione Juniores.

Ecco le parole con le quali Giorgio Marangolo commenta la sua conferma: “Sono molto felice di continuare a indossare la calottina dell’Ortigia per un altro anno e ringrazio la società per la fiducia. Ci aspetta una stagione tutta nuova, con un nuovo allenatore, tanti ragazzi giovani e tanto entusiasmo. Sono convinto che, lavorando con umiltà e dando il massimo ogni giorno, potremo crescere tanto e toglierci delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare i nostri tifosi. Ci vediamo in Cittadella!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Giorgio di continuare il suo percorso di crescita e di raggiungere, con la nostra calottina, tutti gli obiettivi personali e di squadra.