Pallanuoto Ortigia, la delusione di Bologna è alle spalle: domani si torna in acqua a Roma

Due partite in 48 ore per l’Ortigia, che non può nemmeno concedersi il tempo di metabolizzare la dispendiosa serata di ieri a Bologna, con il pareggio e la successiva sconfitta ai rigori. I biancoverdi, infatti, sono già alla vigilia di un altro importante match, in un campo che non evoca ricordi positivi. Domani pomeriggio, alle 18.30, allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (RM), l’Ortigia sfiderà la Roma Vis Nova nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A1.

Per i ragazzi di Piccardo, che, indipendentemente dai risultati, stanno crescendo di livello partita dopo partita, si tratta della seconda trasferta consecutiva nel giro di due giorni, ragion per cui sarà importante verificare prima di tutto la tenuta atletica. Al di là del valore degli avversari e della difficoltà del campo (sul quale l’Ortigia non ha mai vinto), il primo ostacolo da superare potrebbe infatti essere la stanchezza, considerato che i biancoverdi, ieri a Bologna, hanno giocato una gara molto nuotata e fisica, con in più il prolungamento dei tiri di rigore. La squadra però è motivata e in più dovrebbe ritrovare anche Giribaldi, che non era a disposizione per l’impegno contro la De Akker. Il match tra Ortigia e Vis Nova sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su RaiPlay.

Alla vigilia, parla il capitano, Sebastiano Di Luciano, il quale racconta qual è lo spirito del gruppo, apparso in costante crescita nelle ultime partite: “Ieri sera eravamo un po’ delusi, perché abbiamo condotto la gara per quasi tutto il tempo, commettendo degli errori solo nel finale e consentendo così ai nostri avversari di rimontare. Ciò detto, abbiamo conquistato comunque un punto in un campo molto difficile, nel quale storicamente l’Ortigia ha sempre fatto fatica. I rigori, purtroppo, sono una lotteria e possono andare bene o male. Siamo però consapevoli di aver fatto una discreta partita, mostrando un’ulteriore crescita rispetto alle prime gare di campionato. Andiamo a Roma sapendo che anche lì troveremo delle difficoltà, ma consci che possiamo giocarcela”.

Il capitano biancoverde presenta quindi il match e gli avversari, fissando quello che deve essere l’obiettivo dell’Ortigia: “La Vis Nova è un’ottima squadra, con dei meccanismi ben affinati, perché ha mantenuto più o meno lo stesso roster della scorsa stagione. Loro hanno un gioco ben definito e delle ottime individualità, un buon portiere e giovani molto interessanti. Si tratta di una formazione abbastanza giovane, che gioca una bella pallanuoto, pertanto dovremo stare attenti a non regalare delle ripartenze e cercare di restare in partita fino all’ultimo tempo, per poi provare a vincere”.

Sul rischio che l’Ortigia possa pagare un po’ la stanchezza, viste le recentissime fatiche in quel di Bologna, Di Luciano è molto schietto: “La stanchezza è relativa, perché comunque arriveremo a Roma questa mattina e avremo il tempo per riposare e poi, questa sera, fare anche una piccola rifinitura. Non bisogna cercare alibi, avremo modo e tempo per recuperare, anche perché chi fa questo sport è abituato a giocare a meno di 48 ore tra una partita e l’altra. Quindi, non parlerei di stanchezza. Siamo già concentrati sulla sfida e cercheremo di dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.