Pallanuoto, Ortigia salva: cocah Piccardo riavvolge il film della stagione

Stanco, ma felice. Così si è presentato Stefano Piccardo ai microfoni di SiracusaNews dopo la conquista della salvezza dell’Ortigia, che ha battuto il Telimar Palermo in entrambe le gare dei playout, assicurandosi la permanenza in A1.

“Per me è stata la migliore stagione in assoluto a Siracusa dal punto di vista lavorativo“, ha dichiarato il tecnico biancoverde, che ha inserito questo traguardo nel suo personalissimo podio siracusano, accanto alla qualificazione alla Champions League e alla prima finale di Coppa Italia. Un riconoscimento che pesa ancora di più se si considera la difficoltà del percorso: dieci giocatori nuovi, tutti giovani, provenienti da aree geografiche diverse e da metodi di lavoro differenti. Un cantiere aperto fin dalla prima giornata, quando l’Ortigia si trovò sotto 8-2 in casa contro il Quinto.

La svolta è arrivata nel girone di ritorno, con 18 punti conquistati e una qualità di gioco crescente. Piccardo ha citato diversi protagonisti di questa risalita: Francesco Scordo, partito dalla panchina e diventato titolare inamovibile; il portiere Edoardo Ruggero, lanciato titolare in A1 al posto di un “mostro sacro” come Tempesti; e il serbo Tankosic, trasformatosi in un giocatore diverso rispetto alle prime uscite. Menzione speciale anche per Torrisi, arrivato a stagione in corso: “Ha un tiro di alto livello e sa giocare anche dalla mano sbagliata“.

Sul Telimar, Piccardo è stato generoso: “Erano preparati per fare un campionato di vertice, ma nella pallanuoto moderna se non hai 12-13 giocatori tutti performanti fisicamente, diventa difficile ottenere risultati“. E proprio sulla condizione atletica si è giocata ed è stata decisa la doppia sfida contro i palermitani: “Noi avevamo più frecce al nostro arco ed eravamo preparati meglio fisicamente“.

Inevitabile il capitolo sulle nuove regole, che secondo il tecnico hanno rivoluzionato il gioco. “Vantaggi di due o tre gol non sono più niente: si possono ribaltare in meno di due minuti. Per giocare in A1 a questi ritmi bisogna essere dei supereroi” dice senza giri di parole il tecnico dell’Ortigia, che, sempre sul tema e su come si sia evoluta la pallanuoto ha ricordato anche il ritmo tenuto dall’Ortigia in occasione dell’ultima sfida di regular season, sempre contro il Telimar: “ricordo di essere tornato a casa “distrutto” dopo una sfida con 38 gol e oltre 40 espulsioni“.

Chiusura con il sorriso e con un pensiero al vice di questa stagione, Valentino Gallo, che ieri nell’ultimo tempo ha dovuto gestire la partita vista l’espulsione di mister Piccardo che già ammonito, ha superato la linea dei sei metri. “Non pensavo fosse una cosa così grave, ma i ragazzi hanno risposto alla grande anche senza di me. Poi quando vengo espulso nell’ultimo tempo – dice ancora sorridendo – succede sempre qualcosa di straordinario come nella semifinale di Coppa Italia contro il Brescia“. A gestire il time out decisivo ci ha pensato il secondo Valentino Gallo: “Conosce tutto di me, non gli ho dovuto dire niente“.