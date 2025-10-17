Pallanuoto, per l’Ortigia arriva lo scoglio Savona: “ottimo test, dobbiamo contenere il loro ritmo”

Rinfrancata dalla preziosa vittoria sul campo della Florentia, l’Ortigia lavora per preparare la sfida contro una delle formazioni più forti di questa Serie A1 e tra le candidate alla vittoria dello scudetto. Domani, alle ore 15.30, alla “Paolo Caldarella”, arriverà la Rari Nantes Savona di mister Angelini, che al momento occupa il primo posto in classifica, pur se in compagnia di altre tre squadre. Un ostacolo durissimo per la giovane e rinnovata Ortigia di Piccardo, che dovrà sfruttare questa partita per fare esperienza e misurare le proprie potenzialità, confrontandosi contro un avversario di primissimo livello.

Nelle prime due giornate, i savonesi, che a un gruppo già forte hanno aggiunto l’esperienza di Del Lungo e il talento del giovane ungherese Leinweber e dell’ex biancoverde Andrea Condemi, hanno vinto con ampio margine, sia in casa contro la Florentia sia sul campo della De Akker Bologna. Per i liguri, attacco prolifico e difesa difficile da bucare: un test impegnativo per l’Ortigia, che peraltro deve valutare le condizioni di Torrisi e Marangolo, alle prese con l’influenza. In ogni caso, un match da affrontare con lo stesso atteggiamento combattivo con il quale il gruppo biancoverde ha affrontato la Florentia. Una buona prestazione, anche sul piano mentale, sarebbe infatti fondamentale in vista delle prossime due difficili trasferte contro De Akker e Vis Nova. La gara tra i biancoverdi e il Savona sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia.

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo fa il punto sulla condizione della sua squadra: “Al momento abbiamo due ragazzi, Torrisi e Marangolo, che sono fermi ai box per un’influenza. Per il resto, questa settimana abbiamo lavorato bene, mercoledì abbiamo anche svolto un common training, a Palermo, giocando due partite con il Telimar. In generale abbiamo cercato di prepararci per il prosieguo del campionato, ben sapendo che domani affrontiamo una squadra che appartiene a un livello di classifica differente dal nostro“.

Il tecnico biancoverde indica l’obiettivo che, una formazione giovane e nuova come l’Ortigia, deve avere quando incontra un avversario forte come il Savona: “In partite come queste, il nostro obiettivo deve essere quello di riuscire a reggere la loro caratteristica principale, che è il ritmo. Formazioni come il Savona hanno, nelle gambe, quattro tempi di ritmo impressionante, attaccano sempre la profondità, sono aggressivi nel pressing, giocano bene le situazioni a uomo in più e a uomo in meno. Insomma, hanno tutto. L’aspetto sul quale faremo fatica e sul quale, quindi, dovremo concentrarci sarà la nostra capacità di contenere il loro ritmo e le loro continue ripartenze. Credo che per noi questa gara sarà un ottimo test, in vista delle due trasferte contro Bologna e Vis Nova e del match in casa contro l’Olympic Roma”.

Tra i giocatori sui quali punta Piccardo, c’è sicuramente Benedek Baksa, tra i migliori nella vittoria di Firenze: “Questa settimana – afferma l’attaccante ungherese – ci siamo allenati molto, cercando di migliorare e sviluppare ogni aspetto del nostro gioco. Dobbiamo guardare a noi stessi e domani, nella nostra piscina, dovremo dare il massimo e vedere poi quel che accadrà. La cosa più importante, però, è che la squadra mostri carattere e applichi il suo gioco, due aspetti che non dobbiamo mai smarrire, in nessun momento. In questo senso, la sconfitta nella prima partita ci ha dato una spinta, indicandoci la direzione su cui lavorare, e da allora ci siamo impegnati molto per migliorare. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Baksa racconta a che punto è l’intesa con il gruppo e come sta vivendo questa sua esperienza in Italia: “Siamo una squadra nuova, avevamo bisogno di un po’ di tempo per conoscerci davvero in acqua, ma ora credo che tra noi ci sia un bel feeling. Si è formato un gruppo solido, affiatato, che può fare davvero bene in questo campionato. Per quanto mi riguarda, mi sto godendo la mia nuova vita qui. Sto vivendo giorni bellissimi, che ho sempre sognato di vivere, e sono davvero molto orgoglioso di giocare per questo club”.