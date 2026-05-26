Pallanuoto, per l’Ortigia derby contro la Telimar

La regular season si prepara a vivere il suo atto conclusivo e ad emettere i verdetti che stabiliranno le griglie di play-off e play-out. Sul piatto di questa ventiseiesima e ultima giornata del campionato di Serie A1, vi sono tanti ingredienti interessanti, soprattutto per quel che riguarda la lotta salvezza, con incroci che potrebbero rimettere in discussione alcuni equilibri. Tra questi, spicca il derby fra Ortigia e Telimar, che si disputerà domani sera, alle ore 19.30, alla “Paolo Caldarella” di Siracusa. Una gara fondamentale per entrambe le squadre: i biancoverdi, con tre punti, scavalcherebbero i palermitani guadagnando la possibilità di giocare in casa, proprio contro di loro, l’eventuale bella dei play-out; il Telimar, vincendo, potrebbe invece sperare di arrivare quintultima, a patto che l’Olympic perda la sfida contro la Canottieri, a sua volta ancora in corsa per l’ottavo posto e per l’accesso ai play-off. Insomma, un gioco a incastri che però interessa poco all’Ortigia, che deve pensare solo a se stessa, a regalarsi un vantaggio per i play-out e a ripetere la bellissima prestazione dell’andata, quando la vittoria netta ottenuta a Palermo diede una nuova direzione alla stagione. Le due formazioni si conoscono bene, anche per via dei numerosi common training svolti, quindi tutto è possibile. Non si lotta più per un posto in Europa, come un tempo, ma la posta in palio è pur sempre alta e il fascino di questo derby rimane intatto. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ortigia. (clicca qui).

Alla vigilia, Sebastiano Di Luciano, capitano dell’Ortigia, sottolinea la peculiarità di questa gara e spiega in che modo va affrontata: “Il derby è sempre una partita bellissima, una sfida molto sentita da entrambe le parti. Ci siamo preparati come facciamo sempre, vale a dire studiando bene gli avversari e cercando di capire come limitare i loro punti di forza e come sfruttare al meglio i punti deboli. Il Telimar, secondo me, è una formazione davvero forte, completa, che non merita la posizione attuale, così come noi non meritiamo la nostra. Essendo un derby, ritengo sia fondamentale mantenere la mente fredda, essere concentrati, giocare di squadra ed eseguire al meglio ciò che abbiamo preparato in settimana”.

Il capitano biancoverde si concentra poi sugli avversari e sulle loro qualità: “Con il Telimar ci conosciamo benissimo, perché ci siamo affrontati tante volte anche durante i common training organizzati nel corso della stagione. Loro, a dicembre, hanno cambiato allenatore, mantenendo alcuni schemi di gioco che già avevano in precedenza, quindi sappiamo come attaccarli. Inoltre, abbiamo lavorato a livello difensivo per limitare alcuni loro fondamentali. Hanno dei giocatori importanti, un ottimo portiere, due centroboa di altissimo livello, insomma, sono forti in ogni reparto. Come detto, bisogna giocare di squadra, senza lasciarsi prendere dalla frenesia o cercare soluzioni individuali. Quella di domani non è ancora la gara 1 dei play-out, ma è comunque fondamentale, perché potrebbe darci l’opportunità, proprio ai play-out, di giocare due partite in casa”.

A un giorno dal match, parla anche l’attaccante serbo-georgiano Veljiko Tankosic: “Questa partita vale molto per entrambe le squadre, ma per noi è indubbiamente la più importante della stagione. Ci siamo preparati bene e siamo consapevoli che una vittoria, oltre a garantirci il vantaggio del fattore campo durante i play-out, sarebbe fondamentale soprattutto dal punto di vista mentale, poiché ci permetterebbe di affrontare le prossime gare con maggiore fiducia e con uno spirito ancora più positivo. Per vincere, sarà determinante contrastare la loro difesa e impedire o limitare al massimo le loro rapide transizioni offensive. Inoltre, dovremo essere bravi a imporre e gestire il ritmo partita e a svolgere una solida e attenta fase difensiva”.