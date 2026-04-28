Pallanuoto, per l’Ortigia trasferta contro la corazzata Pro Recco

Il turno infrasettimanale mette l’Ortigia davanti a una di quelle sfide nelle quali non è per il risultato che si scende in acqua, dato che il pronostico è del tutto sbilanciato da una parte, ma per mettersi alla prova e misurare il proprio livello in ottica futura. E per ottica futura si intende ciò che verrà subito dopo, con le ultime partite prima dei verdetti finali, che quasi certamente avranno bisogno dell’appendice dei play-out. Domani pomeriggio, alle ore 18.30, al Polo Natatorio “My Sport Sciorba” di Genova, i biancoverdi faranno visita alla corazzata Pro Recco degli ex Condemi e Cassia, nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A1.

Una trasferta più che proibitiva, vista la differenza di valori (e di punti) così evidente, ma anche una concreta opportunità per l’Ortigia di misurarsi dentro una partita dai ritmi alti, al cospetto di una formazione formidabile, sotto ogni punto di vista. Un test per mettere alla prova le proprie qualità, senza guardare troppo al risultato e concentrandosi piuttosto sulla buona esecuzione delle due fasi e sugli aspetti che bisogna migliorare in attesa della fondamentale fase finale della stagione. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Recco.

Alla vigilia, parla il giovane Giorgio Marangolo, che sarà in formazione nella sfida in terra ligure: “Giocheremo contro una squadra fortissima e sarà una partita molto importante per la nostra crescita. Lo sarà a livello individuale, soprattutto per i giovani come me, perché avremo l’occasione di confrontarci con alcuni dei giocatori più forti del mondo. E lo sarà a livello di squadra, in quanto gare come queste ci aiutano a trovare l’intensità giusta e a collaudare quei meccanismi che dovremo far funzionare al meglio nei prossimi match di campionato, che per noi saranno determinanti“.

Marangolo sottolinea quello che deve essere lo spirito con cui l’Ortigia dovrà affrontare i prossimi impegni, a partire da quello contro la formazione di Sukno: “Domani scenderemo in acqua con lo stesso atteggiamento di sempre, con grande entusiasmo, tantissima voglia di fare e di dimostrare. Siamo consapevoli del momento e delle partite importanti che ci attendono, però non vogliamo farci schiacciare dalla pressione. Ci faremo trovare pronti, desiderosi di ricavare il maggior numero di punti da questo finale di campionato”.

A 24 ore dal match, parla anche Jason Valenza, secondo portiere biancoverde, che nell’ultima trasferta a Salerno ha giocato un tempo, facendo rifiatare Ruggiero: “Sul campo del Recco, fare risultato è praticamente impossibile, perché ci troveremo davanti una delle squadre più forti al mondo. Non c’è nulla da aggiungere, tutti conosciamo bene il loro valore e la loro forza. Consapevoli di questo, ci presenteremo in Liguria con la stessa grinta con la quale abbiamo affrontato tutte le partite, soprattutto in questo girone di ritorno. Questa gara sarà per noi un test, un modo per confrontarci con dei campioni e per migliorare ulteriormente, in vista delle ultime partite che ci aspettano. Stiamo vivendo questo finale di stagione in modo positivo, con uno spirito combattivo e lavorando duramente per ottenere l’obiettivo della salvezza”.