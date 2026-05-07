Pallanuoto, prova di carattere dell’Ortigia: battuta Napoli

Con una bella prova di carattere e di testa, l’Ortigia batte la Canottieri Napoli e guadagna tre punti preziosissimi per la lotta alla salvezza. Quella ammirata in acqua ieri è stata una delle migliori versioni di questa squadra in questa stagione: attenta in difesa, sontuosa a uomo in meno (solo un gol su nove concessi in inferiorità), organizzata e molto lucida in attacco. Il match è stato molto equilibrato e inizialmente non troppo veloce, ma sempre divertente e giocato a viso aperto, con i biancoverdi un po’ più in palla e i napoletani aggrappati ai gol di Confuorto e alle parate dell’ex Caruso. L’equilibrio scricchiola nella seconda frazione, quando l’Ortigia si porta sul doppio vantaggio con i gol di Torrisi e Carnesecchi e, dopo il rigore di Confuorto, con quello di Trimarchi, che vale l’8-6 di metà gara. Gli ospiti restano sempre agganciati, portandosi più volte a meno uno, fino a quando Baksa e ancora Trimarchi segnano il più tre a fine terzo tempo. Negli ultimi otto minuti, il copione non cambia: gli uomini di Massa provano a ridurre le distanze, ma l’Ortigia risponde affidandosi all’esperienza di Di Luciano e Simone Rossi, che spengono ogni velleità avversaria. Alla fine i biancoverdi portano a casa il match con il punteggio di 14-12. Tre punti d’oro che danno fiducia e avvicinano l’Ortigia alla quartultima posizione.

Nel dopo partita, capitan Sebastiano Di Luciano commenta così la vittoria: “Durante la settimana, secondo me, abbiamo preparato questa gara in maniera impeccabile. Non era una sfida facile, infatti all’inizio c’era anche un po’ di tensione, perché per entrambe le squadre era un match importante in ottica play-out, che per noi sono ormai quasi inevitabili, salvo clamorosi colpi di scena. Oggi abbiamo difeso molto bene in inferiorità, ma abbiamo anche attaccato discretamente bene in superiorità, inoltre nei secondi due tempi siamo cresciuti ulteriormente in difesa, grazie a una zona che avevamo preparato, e alla fine siamo riusciti a prenderci questi tre punti”.

Il capitano biancoverde guarda al finale di stagione con cauto ottimismo: “Dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile e dimostrare che non valiamo la posizione in cui ci troviamo. Nella seconda parte di campionato, abbiamo fatto vedere che valiamo molto di più. Il nostro è un gruppo affiatato, con uno spogliatoio unito, e di questo sono molto contento. Oggi lo abbiamo dimostrato, perché siamo stati bravi collettivamente, abbiamo giocato bene le due fasi, da squadra, sacrificandoci l’uno per l’altro, e questo ha fatto la differenza”.

Alla fine del match, parla anche il portiere Domenico Ruggiero, che sottolinea la bella prestazione della squadra: “Abbiamo messo il giusto ritmo, la giusta cattiveria, come ci eravamo proposti di fare sin dall’inizio, da quando eravamo nello spogliatoio. Nei primi due tempi, a parte i rigori sbagliati, è andato tutto alla perfezione. Abbiamo fatto le scelte giuste al tiro e, sia in difesa che in attacco, abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister. Siamo contenti, ora dobbiamo continuare così. Noi siamo pronti a giocarcela con tutti”.

Il numero 1 biancoverde, dopo la rete segnata direttamente dalla sua porta, nello scorso match contro il Recco, oggi ha rischiato di ripetersi, oltre ad aver compiuto alcune parate decisive: “Ci ho riprovato, ma stavolta non è andata bene. Per me quello che conta, però, è la vittoria della squadra, il mio primo obiettivo è quello di portare l’Ortigia alla salvezza, oltre a quello di lavorare e di crescere allenamento dopo allenamento ”-