Pallanuoto, quarta vittoria stagionale per l’Ortigia

Sport · Trasferta

Contro una Canottieri Napoli combattiva, l’Ortigia riesce a ottenere la quarta vittoria in stagione, la seconda in trasferta, questa volta ai tiri di rigore. La squadra di Koljanin ha avuto anche la possibilità di chiuderla con il possesso nell’ultima azione, ma i napoletani hanno difeso bene il pareggio, conquistando un punto e portando la gara ai rigori. Per quanto visto in acqua, risultato che ci può stare. Alla “Scandone”, infatti, l’equilibrio la fa da padrone per tutti e quattro i tempi, con i biancoverdi che, nella prima metà, grazie a una buona difesa e a un ottimo Ruggiero, riescono a mettere sempre il muso avanti, trovando però la pronta risposta dei padroni di casa, abili a pareggiare immediatamente, grazie a un buon gioco ai due metri, dove conquistano tante espulsioni e due rigori (uno dei quali parato da Ruggiero), e alla capacità di sfruttare alcuni errori dell’Ortigia. All’intervallo lungo, il match è in parità assoluta: 6-6. Nel terzo tempo, il ritmo e l’intensità crescono ed entrambe le squadre provano a realizzare il break che possa spezzare l’equilibrio, cosa che riesce all’Ortigia tra la fine del terzo e l’inizio del quarto tempo, con la zampata di Snel (a uomo in più) e la prima rete stagionale di Stellet, che portano a +2 gli uomini di Koljanin. La Canottieri, però, non molla e, con un parziale di 3-0, torna avanti (12-11). I biancoverdi, trascinati oggi da un ispirato Radovic, reagiscono ed effettuano il nuovo sorpasso, subendo poi il definitivo pari di Briganti. Si va ai rigori, con Ruggiero che sale in cattedra, parandone due, e Sicali freddo e bravo nel segnare quello decisivo, che vale due preziosi punti. L’Ortigia, al momento e in attesa delle altre gare della giornata, sale al quarto posto in classifica, a quota 11 punti.

Nel dopo partita, coach Hrvoje Koljanin commenta così il successo e la prestazione dei suoi ragazzi: “Anche se è arrivata ai tiri di rigore, questa vittoria è importante. Dal mio punto di vista, la squadra ha giocato bene e avrebbe meritato di vincere il match prima, nei tempi regolamentari. Ad ogni modo, va bene così, abbiamo vinto ai rigori e conquistato due punti. E per noi ogni punto e ogni vittoria contano. Oggi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi sotto molti aspetti. Per raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo continuare a lavorare e concentrarci su di noi, sul nostro gioco, lottando fino alla fine per la squadra, come stiamo facendo”.

A fine gara, parla anche l’attaccante Federico Trimarchi, autore di due gol oggi: “È arrivata un’altra vittoria molto importante per noi, al termine di una bella partita, molto combattuta. Magari avremmo potuto anche chiuderla prima, ma non bisogna dimenticare che quello della “Scandone” è un campo molto difficile, oltre al fatto che va riconosciuta la qualità della Canottieri. Siamo stati bravi e siamo riusciti ad avere la meglio grazie al lavoro che facciamo ogni giorno col mister e all’idea di gioco che ci ha trasmesso e che tutti noi seguiamo con impegno. Quest’anno, credo che la chiave dei risultati positivi fatti finora sia proprio il gruppo. Siamo coesi, remiamo tutti verso un obiettivo comune e diamo ogni giorno il massimo, lavorando e sacrificandoci l’uno per l’altro”.