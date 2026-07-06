Pallanuoto, Riccardo Torrisi indosserà ancora la calottina dell’Ortigia

Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia un’altra importante conferma: l’universale catanese Riccardo Torrisi ha rinnovato e giocherà con la calottina biancoverde anche nella stagione 2026/2027. Torrisi sarà, dunque, ancora protagonista con i colori dell’Ortigia, mettendosi a disposizione del nuovo tecnico Koljanin, che potrà contare sulla sua velocità e sulle qualità realizzative che, soprattutto, nella seconda parte della passata stagione, hanno contribuito in modo determinante alla conquista dell’obiettivo della salvezza. Per Riccardo, l’opportunità di crescere ancora e magari di superare quota 48 reti, raggiunta lo scorso anno.

Ecco le parole con le quali Riccardo Torrisi commenta la sua conferma: “Sono entusiasta di aver rinnovato con l’Ortigia, dove, dopo appena una stagione, mi sento ormai a casa. Fin dal primo giorno a Siracusa, ho percepito il calore di una vera famiglia, ed è anche per questo che ho scelto di continuare questo percorso. Ringrazio la società per la fiducia, questo rinnovo è un attestato di stima che mi spinge a dare ancora di più. La prossima stagione lavoreremo giorno dopo giorno per raggiungere l’obiettivo prefissato. Sappiamo bene che il campionato sarà competitivo e che nulla ci verrà regalato. Personalmente, non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione”.

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Riccardo di vivere un grande campionato con i colori biancoverdi e di realizzare tutti gli obiettivi di squadra e personali.