Pallanuoto, semifinali play-out: Ortigia batte Telimar, primo punto della sfida salvezza

Nel momento più importante della stagione, nella gara che inaugura la serie delle semifinali play-out, l’Ortigia risponde con una grandissima prestazione. Davanti ai propri tifosi, tre giorni dopo il match che ha chiuso la regular season, i biancoverdi battono nuovamente il Telimar, aggiudicandosi il primo punto della sfida salvezza. La squadra di Piccardo sfodera una prova maiuscola, entrando in acqua con grande grinta e mettendo subito sotto gli ospiti che, a differenza di mercoledì, riescono solo ad avvicinarsi, ma vengono subito messi a distanza dall’Ortigia, trascinata da Carnesecchi, Baksa e da capitan Di Luciano, ma in generale da una ottima prestazione collettiva.

L’unico momento negativo, i biancoverdi lo vivono nel finale di secondo tempo, quando il Telimar, con un parziale di 3-0 (e un gol splendido di Vucurovic), riesce a portarsi a meno uno, prima dell’intervallo lungo. Nella terza frazione, però, l’Ortigia è perfetta: riparte velocissima, difende in modo impeccabile, grazie anche a un Ruggiero stratosferico, e attacca con lucidità, sfruttando la qualità e la forza di Aranyi. Sul 13-7 sembra finita ma, all’inizio del quarto tempo, i palermitani recuperano tre reti, prima che Giribaldi e due volte Carnesecchi costruiscono lo strappo decisivo a poco più di due minuti dalla fine. A quel punto, gli uomini di Quartuccio si arrendono, mentre una “Caldarella” in festa attende la fine godendosi anche una bella azione conclusa con la palomba di Torrisi. Mercoledì, a Palermo, gara 2. Per il Telimar l’opportunità di pareggiare, per l’Ortigia un match-point a disposizione per chiudere i giochi e la stagione.

Al termine del match, mister Stefano Piccardo rende merito alla prova della sua squadra, ma predica calma: “Abbiamo vinto una partita importante, perché secondo me gara 1 è quella più difficile della serie dei play-out. Oggi abbiamo giocato un terzo tempo perfetto, direi il miglior terzo tempo disputato quest’anno, e lo abbiamo fatto in un momento non semplice, perché avevamo subito la rete del meno uno con l’elicottero di Vucurovic. A livello psicologico, quel gol lo avremmo potuto pagare e, invece, questi ragazzi hanno risposto alla grande, facendo una prestazione importante. Detto questo, però, dobbiamo ricordarci che non abbiamo fatto niente. Ora bisogna pensare solo a gara 2”.

In acqua si è vista una formazione con una identità chiara, che risponde perfettamente ai dettami tecnici del suo allenatore: “Questo – afferma Piccardo – è il frutto del lavoro che abbiamo fatto dall’inizio dell’anno insieme a questi giocatori. Io dico sempre che la progressione deve esserci sia a livello di squadra che individuale. Ad ogni modo, i play-out sono una cosa veramente diversa e lunga. Pertanto, abbiamo vinto gara 1 ed era importante farlo, ma adesso dobbiamo resettare tutto. Domani mattina veniamo in piscina, facciamo una nuotata e pensiamo immediatamente alla prossima”.

Alla fine del match, parla anche Lorenzo Giribaldi, che è della stessa idea del suo allenatore: “Come ha detto anche il mister, ancora non abbiamo fatto niente, adesso bisogna subito andare con la testa a gara 2, che giocheremo mercoledì a Palermo. I play-out sono un campionato a sé, quindi, al di là della tattica, ci vogliono tanto cuore e tanta testa, bisogna lottare l’uno per l’altro. Oggi, fatta eccezione per un piccolo momento in cui ci hanno quasi ripresi, siamo stati sempre in vantaggio, gestendo molto bene tutte le fasi del match. Siamo stati bravi e abbiamo disputato una buona gara, facendo una bella prova di squadra, ma non dobbiamo esaltarci troppo, anzi dobbiamo prepararci per il prossimo impegno. Voglio fare però i complimenti a tutti i miei compagni, soprattutto a Dodo (Ruggiero, ndr), che oggi ha fatto una grandissima partita”.

Il difensore biancoverde sottolinea anche il calore dei tanti tifosi che oggi, in tribuna, hanno sostenuto la squadra: “Voglio ringraziare il pubblico, perché queste vittorie sono anche merito loro. Ci danno un carica in più, che per noi è fondamentale. Sono il nostro ottavo uomo e in acqua sentiamo la loro spinta”.