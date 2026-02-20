Pallanuoto, trasferta difficile per l’Ortigia: c’è la Rn Savona

Dopo avere messo in archivio la prima, preziosa e convincente vittoria in casa, l’Ortigia si prepara ad affrontare una trasferta difficilissima contro una delle prime tre formazioni del torneo. Domani pomeriggio, alle ore 18.00, alla piscina “Zanelli” di Savona, i biancoverdi scenderanno in acqua contro la RN Savona, nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1. I liguri di coach Angelini e degli ex Rocchi e Andrea Condemi, freschi finalisti in Coppa Italia, sono terzi in classifica e puntano, anche quest’anno, a inserirsi tra Recco e Brescia nella lotta per il titolo. Per l’Ortigia si tratta di un test molto complicato ma stimolante, utile sicuramente a misurare la crescita della squadra, sia sul piano del gioco che della mentalità e dell’attenzione. Una partita di livello che permetterà ai biancoverdi di provare soluzioni tattiche e di esercitarsi al meglio nelle due fasi e soprattutto nei fondamentali, in vista delle prossime due gare interne, contro De Akker e Roma Vis Nova, che diranno molto sul prosieguo della stagione degli uomini di Piccardo. Il tecnico dell’Ortigia ha lavorato tanto su quegli aspetti sui quali bisogna ancora migliorare, specialmente quando si affrontano formazioni più alla portata e con le quali, sbagliando poco, si può provare a fare bottino pieno. Riguardo alla formazione, domani dovrebbe trovare spazio il giovane Marangolo, che sostituirà Simone Rossi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Savona (clicca qui).

Alla vigilia, parla l’attaccante croato Roberto Radic, il quale fissa l’obiettivo dell’Ortigia in merito a questa sfida: “Affrontiamo una squadra che in questo momento è tra le migliori del campionato e che merita pienamente la posizione che occupa. Sappiamo che sarà una gara molto difficile, soprattutto considerando che siamo nella loro piscina, ma il nostro obiettivo è arrivare concentrati, determinati e offrire la nostra migliore prestazione. Solo restando compatti e giocando al massimo delle nostre possibilità, possiamo avere la chance di restare in partita e provare a conquistare punti”.

Radic sottolinea poi il buon momento della squadra biancoverde, che viene da due successi nelle ultime tre partite: “La vittoria contro la Florentia ci ha dato fiducia e consapevolezza del lavoro che stiamo facendo. A Savona dovremo partire proprio da questa solidità, mantenere alta l’attenzione per tutta la gara e limitare gli errori, perché contro formazioni di questo livello ogni dettaglio fa la differenza. Servirà una prestazione di grande disciplina tattica, intensità e spirito di squadra per poter tornare a casa con un risultato positivo”.

Per il giovane attaccante Francesco Scordo, quella di domani potrebbe essere una sfida importante in ottica futura: “Sabato scorso abbiamo vinto un match fondamentale, che ci ha permesso di accrescere la fiducia e alzare il morale, due cose di cui avevamo assoluto bisogno. In settimana, abbiamo cercato di affinare certi meccanismi e di correggere quelli che sono stati gli errori commessi nelle scorse partite, in modo da concedere il meno possibile a un avversario così esperto e forte come il Savona. Credo che la gara di domani sarà importante, perché riuscire a sbagliare il meno possibile e mantenere il ritmo di una squadra di questo livello potrebbe rappresentare una chiave di svolta e darci ulteriore fiducia in vista degli impegni futuri”.