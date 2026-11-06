Pallanuoto, vigilia di campionato per l’Ortigia: c’è la Canottieri Napoli

Sport · Sabato

Nuova vigilia di campionato per l’Ortigia che, dopo il doppio impegno in casa con Chiavari e Recco, si prepara ad affrontare la prima di due trasferte molto importanti. Domani mattina, infatti, alle ore 12.00, presso il Centro Federale “Scandone” di Napoli, i biancoverdi giocheranno contro la Canottieri Napoli, nel match valido per la sesta giornata di Serie A1.

Sarà la cinquantaquattresima sfida tra le due formazioni nella massima serie, la ventottesima in casa dei partenopei. Nella sua storia, l’Ortigia è riuscita solo cinque volte ad espugnare il campo della Canottieri, che è sempre molto ostico per chiunque. Gli uomini di Koljanin arrivano a questo confronto in buone condizioni fisiche e mentali, visto l’ottimo inizio di stagione, con un bottino di tre vittorie su tre contro avversarie di pari livello e due sole sconfitte contro le corazzate Brescia e Recco. I biancoverdi, che successivamente andranno a Palermo contro il Telimar, sono in fiducia e hanno la consapevolezza di potersela giocare, ma sanno anche che non sarà facile contro una Canottieri vogliosa di riscattare le due sconfitte rimediate negli ultimi due turni contro Chiavari (in casa) e Lazio (a Roma). In classifica, i partenopei hanno attualmente sei punti (tre in meno dell’Ortigia) ma con una partita ancora da recuperare: una vittoria, dunque, permetterebbe loro di agganciare proprio i biancoverdi. Il match, che si annuncia bello e combattuto, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Waterpolo Style (clicca qui).

Alla vigilia, coach Hrvoje Koljanin parla delle condizioni dei suoi e sottolinea l’importanza di questa trasferta: “La squadra sta lavorando bene, come al solito. Naturalmente, questo è uno sport duro e impegnativo, quindi ci sono sempre dei problemi, a volte piccoli, a volte un po’ più grossi, ma nel complesso stiamo abbastanza bene. Domani avremo una gara importante e siamo consapevoli che, in questo campionato, bisogna dare il massimo per conquistare punti, soprattutto in trasferta. Noi cerchiamo di preparare ogni partita allo stesso modo e di affrontarla nella maniera giusta, perché solo così una squadra giovane e con ancora poca esperienza può crescere. La Canottieri è una formazione che appare in ottima forma, quindi siamo attesi da una prova difficile. Ma come dico sempre, la cosa più importante è che noi ci facciamo trovare pronti”.

Il tecnico croato poi parla dell’identità attuale e dei margini di miglioramento della squadra: “Sappiamo sin dall’inizio della stagione quali sono le nostre caratteristiche e le qualità di cui disponiamo. Tuttavia, ci sono aspetti in cui la squadra può migliorare ancora, e su questi stiamo lavorando ogni giorno. Chiaramente, com’è normale che sia, ci saranno alti e bassi, ma questo non deve farci perdere di vista chi siamo. Dobbiamo continuare a seguire il nostro percorso”.

Il giovane centro, Giorgio Marangolo, presenta gli avversari e spiega come bisognerà affrontarli: “La Canottieri è una squadra molto preparata, che ha mantenuto buona parte del gruppo dello scorso anno e che può contare su giocatori di grande esperienza. Inoltre, si è rinforzata con innesti di assoluto valore, come Manzi e Adeishvili. Noi arriviamo a questa sfida con la consapevolezza di aver iniziato bene il campionato, con tre vittorie nelle prime cinque gare, ma sappiamo anche di non aver ancora fatto nulla e che il percorso davanti a noi è ancora lungo. Affronteremo questa gara con lo stesso atteggiamento con cui le affrontiamo tutte: a testa alta, con tanta voglia di vincere e senza timore. Come ci ripete sempre il mister, una partita dura quattro tempi e noi dovremo essere bravi a mantenere la stessa determinazione e lucidità dal primo all’ultimo secondo”.

Marangolo parla poi dello spirito del gruppo e degli aspetti sui quali la squadra ha lavorato in vista della gara di domani: “Ci aspetta un match molto importante, in una piscina nella quale non è mai semplice giocare e contro una squadra molto organizzata. In settimana abbiamo lavorato tanto sia dal punto di vista fisico che mentale, cercando di correggere gli errori commessi finora e di migliorare soprattutto nell’attenzione e nella continuità all’interno della partita. Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando bene e credo che uno dei nostri punti di forza sia proprio il gruppo. Siamo una squadra giovane, con tanta voglia di crescere e dimostrare il proprio valore. Ci sproniamo a vicenda ogni giorno e seguiamo con grande impegno le indicazioni del mister. Pertanto, siamo pronti a dare il massimo anche domani”.