Pallanuoto, vittoria ai rigori per un’Ortigia grintosa e lucida

Un’Ortigia grintosa e lucida conquista una vittoria di carattere contro la De Akker Bologna, al termine di un match bellissimo ed equilibrato, deciso solo ai rigori. Un successo importante per la classifica, nonostante valga due punti e non tre, e anche per il morale, visto che la squadra di Piccardo ha fatto vedere concreti segnali di crescita e cose molto positive, sia sul piano atletico, sia a livello di gioco e di personalità. L’Ortigia oggi è apparsa concentrata, veloce nelle transizioni, capace di ridurre al minimo gli errori. Contro la settima forza del campionato, i biancoverdi hanno offerto una grande prova, entrando in acqua determinati e rimanendo mentalmente sempre dentro la partita, anche quando i bolognesi, nel secondo tempo, dopo essersi portati sul doppio vantaggio (5-7), hanno avuto l’occasione di allungare sul +3, sbattendo però sulla difesa attenta e aggressiva dell’Ortigia. I ragazzi di Piccardo hanno tenuto testa e, nel terzo tempo, trascinati dai gol di Baksa e Torrisi, hanno messo la gara dalla loro parte, arrivando a giocarsi, a uomo in più, la palla dell’11-9, poi sprecata e costata il pareggio in ripartenza di Erdelyi. Negli ultimi 8 minuti, i biancoverdi sono nuovamente riusciti a portarsi avanti, per due volte, con Tankosic, fino a quando, a sei secondi dalla sirena, la De Akker ha trovato il pareggio con una superiorità giocata con sette uomini di movimento. Ai rigori Ruggiero para su Milakovic, poi Tringali Capuano mette dentro l’ultimo rigore, facendo esplodere di gioia i tifosi di casa. Questa volta, diversamente dall’andata, vince l’Ortigia. Adesso testa alla Vis Nova.

Nel dopo partita, Enrico Tringali Capuano, autore del rigore decisivo, commenta così la vittoria: “Innanzitutto, devo fare i complimenti al Bologna. È stata una gara punto a punto, tirata, il pareggio nei quattro tempi è stato giusto, ma volevamo questa vittoria tutti i costi. Ne avevamo parlato in settimana tra di noi e alla fine, anche se sono due punti e non tre, ce li siamo presi. Noi dobbiamo vincere più partite possibili, ora avremo la Vis Nova in casa, poi saremo a Roma contro l’Olympic: ci sono in palio punti che dobbiamo prendere per forza, per non rischiare di trovarci in ultima posizione e per cercare di andare avanti, evitando anche il penultimo posto per i play out. La sfida di oggi l’abbiamo preparata benissimo con il mister, l’abbiamo studiata bene e siamo riusciti a ottenere una vittoria, anche se ai rigori. Domani ci riposeremo, ma da lunedì inizieremo già a studiare la Vis Nova e a lavorare per provare a vincere ancora”.

Alla fine del match, parla anche il giovane Federico Trimarchi, che sottolinea la buona condizione della squadra: “Pian piano, passo dopo passo, stiamo raggiungendo il nostro obiettivo di crescita. Questa gara l’abbiamo preparata bene sia fisicamente che mentalmente. Questi due punti sono una rivincita, perché a Bologna, all’andata, ci siamo fatti sfuggire la vittoria, prima nei tempi regolamentari, quando ci siamo fatti raggiungere all’ultimo minuto, e poi ai rigori. Oggi siamo entrati subito bene, forti, decisi. Ne avevamo parlato in riunione, volevamo entrare con l’approccio giusto, anche perché spesso per un approccio non ottimale abbiamo perso delle partite. Su questo aspetto stiamo migliorando molto, ci stiamo lavorando davvero tanto. I punti in casa, per noi, sono quelli fondamentali, poi in trasferta tutto quello che viene è guadagnato. Il campionato ora è molto equilibrato, stiamo risalendo tutte, anche il Telimar, e ci stiamo avvicinando tra noi. Sarà una bella lotta per provare a uscire dai play-out”.